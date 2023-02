Tak Anna Lewandowska spędza Tłusty Czwartek. Czy ona też je pączki? Poznaliśmy odpowiedź!

Jan Tomaszewski masakruje Thomasa Bacha w sprawie Rosji i ma apel do sportowców. "Do dymisji, panie Niemiec!"

Anna Lewandowska to propagatorka zdrowego stylu życia. Najpopularniejsza trenerka fitness w Polsce stara się promować dobre odżywianie. Lewandowska przypomina, jak jeść smacznie, ale i zdrowo. Czy Tłusty Czwartek to święto zdrowego jedzenia? Zdecydowanie nie! Czy w taki dzień, raz do roku, można odpuścić dietę i nieco zaszaleć. Zdecydowanie tak! Niektórzy mogliby się zastanawiać, co na to trenerki fitness. Odpowiedź poznaliśmy u źródła!

Jeśli ktoś zastanawiał się, czy trenerka fitness też ze smakiem wsuwa pączki, to już wiemy. Lewandowska opublikowała na swoim Instagramie na InstaStories fotografię z pączkiem. Trenerka jadła go z wielkimi oczami i ewidentnie ze smakiem. Potwierdziła też swoją miłość do kalorycznej bomby. Emotikony pod zdjęciem nie pozostawiają złudzeń.

- To Tłusty Czwartek. Na moim blogu znajdziecie przepisy na wersję bezglutenową. My mamy tradycyjne pączki prosto z Polski - chwaliła się wcześniej Lewandowska.

Wyglądały naprawdę smacznie! Jak widać - nawet aktywnie trenując, można sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa i konsumpcję nieco mniej fit-potraw.

i Autor: Instagram / Anna Lewandowska Anna Lewandowska z pączkiem