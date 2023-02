Mariusz Pudzianowski z mamucim pączkiem. Stroił miny mierząc się z nim, potworne ciężary

Mariusz Pudzianowski to prawdziwy tytan pracy. Niewielu potrafi tak ciężko zasuwać, jak on! "Dominator" pracuje na siłowni równie ciężko, co w swoich firmach. Pudzianowski ma znakomitą sylwetkę, dzięki gargantuicznej pracy wkładanej w nią każdego dnia. Mariusz Pudzianowski czasem pozwala sobie jednak nieco pofolgować. Takim dniem może być np. Tłusty Czwartek. - U Mariusza albo grubo, albo wcale. Do jednego pączunia to nie siadam, ale tak z 10 to przerobię. To jest dieta. Do jednego zasiadać? Proszę was - śmiał się rok temu "Pudzian".

Mariusz Pudzianowski i Tłusty Czwartek. Najlepszy mem z udziałem siłacza i gwiazdy MMA

Mariusz Pudzianowski ma wielki dystans do swojej osoby i wielokrotnie pokazywał, że lubi się z siebie pośmiać. Na swoje media społecznościowe regularnie wrzuca przeróbki, które przygotowują jego fani. Ta z okazji Tłustego Czwartku była jednak prawdziwym hitem.

"Pudzian" wrzucił w 2022 roku zdjęcie, jak mierzy się z mamucim pączkiem. - Mój taki pączunio a Wasz? - pytał fanów Pudzianowski. Zdjęcie pochodziło z zawodów, a zamiast potwornie ciężkiej kuli, wmontowano pączka. "To i tak by nic nie dało" - dodawał w hasztagach "Dominator", który w walce z kulą stroił zmęczone miny.

Mariusz Pudzianowski - kim jest?

Choć Mariusz Pudzianowski ma na karku już 46 lat, to nie zamierza kończyć przygody ze sportami walki. Stoczył już 26 zawodowych walk, z których wygrał aż 17 - dwunastokrotnie przed czasem. Po sensacyjnym pokonaniu Michała Materli, Pudzianowski mierzył się z Mamedem Khalidovem. Przegrał ten pojedynek w pierwszej rundzie.

Na swoim koncie ma wiele sukcesów związanych z zawodami strongmanów. Sześciokrotnie zostawał mistrzem Europy, pięć razy zostawał mistrzem świata strongmanów.

