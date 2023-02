Znakomite wieści w sprawie Mateusza Gamrota! Joanna Jędrzejczyk się wygadała, za moment wszyscy to potwierdzali

Pomimo upływających lat, Mariusz Pudzianowski wciąż wzbudza ogromne emocje, kiedy tylko jego nazwisko pojawi się na karcie walk kolejnej gali KSW. Po porażce z Mamedem Khalidovem, niemalże od razu zrobiło się głośno o możliwym pojedynku "Pudziana" z Arturem Szpilką, a sami zawodnicy jeszcze bardziej podgrzewają atmosferę. O ewentualny pojedynek z Pudzianowskim został zapytany również Phil De Fries, który niedługo, podczas KSW 79 po raz kolejny będzie bronić swojego pasa mistrzowskiego wagi ciężkiej, kiedy to zmierzy się z Toddem Duffeem.

Jasne stanowisko Phila De Friesa w sprawie walki z Mariuszem Pudzianowskim. Mistrz KSW skomentował ostatnią porażkę "Pudziana"

Ostatnie starcie Pudzianowskiego, kiedy niespodziewanie szybko przegrał on z Mamedem Khalidovem wzbudziło wiele emocji. W swojej rozmowie z portalem "MMA Rocks" tuż przed walką na KSW 79, De Fries postanowił skomentować to, co zobaczył w oktagonie, a przy okazji określił postawę "Pudziana" zdradzając, że ich wspólna walka raczej nie jest już możliwa, a na pewno nie w najbliższym czasie.

Phil De Fries bez ogródek o Mariuszu Pudzianowskim! Mistrz KSW nie wahał się ani chwili, mocne stanowisko

- Na pewno nie, dopóki nie odniesie kilku zwycięstw. Zobacz, co zrobił z nim Mamed (…) Mariusz nie wyglądał dobrze. Może to się działo w jego głowie, może nie trenował dobrze, ale nie wydaje mi się, aby nasza walka mogła się teraz wydarzyć. - odparł stanowczo wciąż urzędujący mistrz wagi ciężkiej KSW na pytanie o to, czy chciałby się zmierzyć z "Pudzianem" w najbliższym czasie.

