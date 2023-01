i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express Mamed Khalidov

wszystko opowiedział

Mamed Khalidov ma już tego dość! Po walce z Pudzianowskim postanowił powiedzieć, jak było naprawdę. Musiał to z siebie wyrzucić

Waldemar Kowalski 7:05

Walka Mameda Khalidova z Mariuszem Pudzianowskim przez długie tygodnie elektryzowała fanów, którzy nie mogli doczekać się jednego z największych pojedynków w historii polskiego MMA. To, co stało się w klatce jednak rozczarowało wielu kibiców, bowiem Khalidov wygrał już w pierwszej rundzie i wiele osób zarzucało federacji KSW, że starcie było ustawione. Głos postanowił zabrać sam Mamed Khalidov, który zrobił to w dość nieoczekiwany sposób.