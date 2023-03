Anna Lewandowska z odważnym dekoltem na paryskim Tygodniu Mody. Strój prestiżowej marki nie należał do tanich

Półnaga Ivana Knoll wskoczyła do wody niczym syrena i zrobiło się mokro. Gorące nagranie chorwackiej seksbomby

Anna Lewandowska pojawiła się we Francji na paryskim Tygodniu Mody. Popularna trenerka fitness kolejny raz będzie podziwiać niesamowite kreacje przygotowane przez światowy top projektantów. Lewandowska przyjechała już do stolicy mody, jak nazywa się Paryż. Ukochana kapitana reprezentacji Polski w piłce nożnej pokazała w swoich mediach społecznosciowych pierwsze kreacje, którymi spróbuje przykuć uwagę m.in. fotoreporterów, którzy licznie przyjadą do Francji.

Anna Lewandowska z odważnym dekoltem w Paryżu na Paris Fashion Week

Trenerka fitness i bizneswoman opublikowała pierwsze ujęcia z Paryża. Na jednym z nich paraduje w czarnej stylizacji, która została przygotowana przez "Versace". Dobrze pasujący strój podkreślał zgrabną sylwetkę Anny Lewandowskiej, która postawiła także na odważny dekolt tonowany przez marynarkę.

W najbliższych dniach z pewnością trenerka fitness będzie pozowała na ściankach i chwaliła się kolejnymi dniami spędzanymi w stolicy Francji. Zobaczcie pierwsze zdjęcia Anny Lewandowskiej z paryskiego Tygodnia Mody w galerii poniżej.