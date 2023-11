Arka Gdynia - Lechia Gdańsk Transmisja TV Gdzie oglądać Derby Trójmiasta Arka - Lechia STREAM ONLINE LIVE 24.11.2023

Arka Gdynia podejmuje Lechię Gdańska w hicie 16. kolejki pierwszej ligi. Gospodarze są liderem, a goście zajmują trzecie miejsce, więc Derby Trójmiasta zapowiadają się bardzo ciekawie. Początek meczu Arka - Lechia w piątek o godzinie 20.30.

Arka Gdynia wygrała sześć ligowych meczów z rzędu, a jeśli doliczymy do tego zwycięstwa w Pucharze Polski, to ta efektowna seria urośnie do ośmiu spotkań. Gdynianie wdrapali się na fotel lidera i z tej pozycji przystąpią do derbów. Lechia Gdańsk ostatnio w hicie 1. ligi zremisowała 0:0 z Wisłą Kraków, ale wcześniej też wygrywała kolejne spotkania. To pierwsze Derby Trójmiasta po ponad 3 latach przerwy. Ostatnio Arka i Lechia walczyły jeszcze w Ekstraklasie. W 2020 roku w Gdyni był remis 2:2, a w Gdańsku Lechia po pasjonującym meczu wygrała z Arką 4:3.

Arka Gdynia pozostaje niepokonana od 23 września 2023 roku, kiedy to musiała uznać wyższość Chrobrego Głogów. Dlatego trener Wojciech Łobodziński został wybrały trenerem października 1. ligi. - To jest piłka nożna i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale wierzę, że ta zwycięska seria może trwać - powiedział trener Łobodziński w rozmowie z oficjalnym serwisem Arki Gdynia.

Mecz Arka Gdynia - Lechia Gdańsk w 16. kolejce 1. ligi zostanie rozegrany w piątek 24 listopada 2023 r. Początek derbów Arka - Lechia o godzinie 20.30. Transmisja TV z meczu Arka Gdynia - Lechia Gdańsk na antenie Polsatu Sport Extra. Stream online na Polsat BOX GO.