Aż ciężko w to uwierzyć, czym zajmowała się ta zawodniczka! Te zdjęcia pobudzają niejedną wyobraźnie, fani nie mogą wyjść z podziwu

Paige Spiranac jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych sportsmenek na cały świecie, choć wcześniej planowała grać w golfa na najwyższym poziomie to zrezygnowała z tego. To działanie możliwe przyniosło jej same korzyści, ponieważ konto Spiranac na "Instagramie" śledzi aż 3,9 mln osób. Ten wynik przewyższa jednego z najbardziej rozpoznawalnych golfistów na świecie - Tigera Woods'a o 600 tysięcy. Ponad rok temu 30-latka została uznana za najseksowniejszą kobietę świata przez magazyn "Maxim". O całej sytuacji wówczas wypowiedziała się sama sportsmenka. - Gdyby ktoś mi powiedział, gdy byłam w szkole, że tak będzie wyglądało moje życie, to bym go wyśmiała. Nie spodziewałam się, że tak to się potoczy. Kocham to, kim jestem i co robię. Chciałam grać w golfa na wyższym poziomie, jednak nie zamieniłabym tego na nic - powiedziała Amerykanka.

Paige Renee Spiranac ma rzesze fanów! Była golfistka jest rozchwytywana w mediach społecznościowych

Spiranac została opisana jako najlepsza influencerka golfa w mediach społecznościowych. Od października 2023 roku ma 3,9 miliona obserwujących na Instagramie i 359 tysięcy subskrybentów YouTube. W lipcu 2023 r. Spiranac uruchomiła opartą na subskrypcji stronę internetową o nazwie OnlyPaige, która zawiera filmy instruktażowe dotyczące golfa, transmisje na żywo i vlogi.

