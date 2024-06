Aż nam szczęki opadły gdy zobaczyliśmy co zrobił Lukas Podolski. Były mistrz świata nawet się nie zastanawiał, zasłużony czas

Łzy płyną do oczu po tym co spotkało Andrzeja Wronę i jego córeczkę. Rozczulające

Nie uwierzycie co łączy Marcina Najmana i Roberta Lewandowskiego! Cesarz wszystko opublikował, co za zbieg okoliczności

Lukas Podolski stał się dla Górnika Zabrze ogromnie ważną postacią nie tylko na boisku, ale także poza nim. Wszyscy dookoła chwalą dokonania 39-latka i mało kto wierzył w to, że poświęci się w taki sposób dla polskiego klubu. "Górnicy" miniony sezon w Ekstraklasie zakończyli na szóstym miejscu, co więcej przez pewną część sezonu mieli szansę wejść do czołówki. Ostatecznie podopieczni Jana Urbana w ostatnich kolejkach zaliczyli dwa remisy oraz dwie porażki, co przekreśliło mocno ich szanse. Mimo to warto docenić, że Górnik Zabrze uzbierał 53 punkty, a kto wie co będzie się działo w sezonie 2024/2025, dzięki zaangażowaniu Lukasa Podolskiego.

Lukas Podolski wyruszył na zasłużone wakacje. Były reprezentant Niemiec zdradził, czym zajmie się po powrocie

Wszystkie drużyny z Ekstraklasy przygotowują się do sezonu 2024/2025. Mistrz świata z 2014 roku często publikuje w mediach społecznościowych nie tylko nagrania lub zdjęcia z boiska, ale także życie codzienne. Tym razem przekazał swoim fanom, że udaje się na zasłużony wypoczynek do Turcji. 39-latek tym samym poinformował, że tuż po wakacjach wraca do dalszej pracy.

Górnik Zabrze sezon rozpocznie 21 lipca, a ich pierwszym rywalem będzie Lech Poznań.