Aż pobledliśmy, gdy zobaczyliśmy co otrzymała Georgina Rodriguez od Cristiano Ronaldo! Za tę kwotę można kupić mieszkanie

Cristiano Ronaldo jest bez wątpienia jednym z najlepszych piłkarzy w historii światowego futbolu. Portugalczyk na swoim koncie ma bardzo dużo trofeów nie tylko zdobytych z drużyną, ale przede wszystkim indywidualnych. Były zawodnik m.in. Realu Madryt już za trzy dni kończy 39 lat, ale nie ma w planach jeszcze zakończenia kariery. Po nieudanym powrocie na Old Trafford postanowił zmienić całkowicie kierunek i trafił do Arabii Saudyjskiej, a dokładnie drużyny - Al Nassr. Portugalczyk bardzo wychwala poziom ligi, a jakiś czas temu powiedział dość szokujące słowa. - Czuję się bardzo szczęśliwy w Al-Nassr, to był świetny ruch. Saudyjczycy są w trakcie procesu, to zajmie dużo czasu, ale krok po kroku wejdą na najwyższy poziom. Myślę, że Saudi Pro League będzie jedną z trzech najlepszych lig na świecie – zachwalał tamtejszą ligę Ronaldo.

Cristiano Ronaldo gifts Georgina a watch from Jacob & Co worth more than 100,000 dollars on the occasion of her birthday ❤️ pic.twitter.com/YXacdADzQy— CristianoXtra (@CristianoXtra_) January 30, 2024

Cristiano Ronaldo ma gest! Kupił Georginie Rodriguez zegarek warty fortunę

Kilka dni temu urodziny obchodziła Georgina Rodriguez, a były one na pewno wyjątkowe, ponieważ okrągłe - trzydzieste. Ronaldo z okazji takiego święta postanowił wspiąć się na wyżyny i obdarował partnerkę zegarkiem za około 100 tysięcy dolarów, czyli 400 tysięcy złotych. Hiszpańska telewizja La Sexta ustaliła, że jest to marka Jacob&Co, a cena wspomniana wcześniej jest jak najbardziej prawdziwa.

Reakcje Rodriguez można zobaczyć w mediach społecznościowych, gdzie podziękowała Ronaldo krótkim "Dziękuje Kochanie".