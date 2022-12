Basen krótki, ale nadzieje spore. Od wtorku pływackie MŚ. Kawęcki i Wasick mierzą w podium

Startuje ósemka naszych reprezentantów. Gwiazdą największego blasku jest Katarzyna Wasick (30 l.), mieszkająca i trenująca na co dzień w Las Vegas. Od roku 2020 niemal nie schodzi z podium mistrzowskich imprez w wyscigu na 50 m kraulem. Jedynym wyjątkierm były igrzyska w Tokio, gdzie zajęła piąte miejsce.

Wasick nie ma też jeszcze w dorobku złotego medalu w konkurencji indywidualnej (w sztafetach zdobyła dwa złote). Okazja na uzupełnienie kolekcji w Melbourne jest wyjątkowa: Polka poprawiła jesienią trzykrotnie rekord kraju na krótkim basenie i wystartuje z najlepszym na świecie czasem w tym sezonie - 23,10 s. Zabraknie na słupku startowym rekordzistki świata, Szwedki Sary Sjoestroem.

- Lecę do Melbourne z najlepszym czasem, ale to nie znaczy, że konkurencja odda mi złoty medal. Będzie dobra obsada, a ja będę musiała zrobić swoje. Na tym się skupiam. Każdy dzień chcę przepracować na sto procent i zrobić wszystko, żebym była zadowolona – podkreśliła Wasick przed wyruszeniem do Australii.

Medalista czerwcowych MŚ na długim basenie Ksawery Masiuk „na służbowo” obchodzić ma w Australii przypadające wtedy 18. urodziny. Latem wywalczył brąz w nieolimpijskiej konkurencji 50 m grzbietem. Teraz ma wystąpić na 50 i 100 m grzbietem, ale także na 100 m zmiennym i 200 m kraulem.

Po raz siódmy wystąpi w MŚ na basenie 25-metrowym Radosław Kawęcki (31 l.). Najbardziej utytułowany polski grzbiecista największe sukcesy odnosił właśnie na krótkiej pływalni. Cztery razy zdobywał złoty medal (ostatnio przed rokiem, w Abu Zabi). W gronie zgłoszonych na jego koronnym dystansie 200 m grzbietowym „Kawa” ma trzeci rezultat w br.

Zawody toczą się w dniach 13-18 grudnia. Sesje eliminacyjne o 1.00 w nocy polskiego czasu, a finały o 9.30 rano.

i Autor: Paweł Skraba

Pełny skład polskiej reprezentacji

KOBIETY: Katarzyna Wasick (50 i 100 m st. dow.); Laura Bernat (200 m grzb.), Adela Piskorska (50, 100 i 200 m grzb.).

MĘŻCZYŹNI: Radosław Kawęcki (200 m grz.); Kacper Stokowski (50, 100 i 200 m grzb.); Jakub Majerski (50, 100 i 200 m mot.); Ksawery Masiuk (200 m dow., 50 i 100 m grzb., 100 m zm.); Karol Ostrowski (50 i 100 m dow., 50 m mot.)

Do tej pory biało-czerwoni w mistrzostwach świata na krótkim basenie zdobyli 26 medali (4-6-16).