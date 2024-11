Bezcenne doświadczenie dla pięściarzy. Mistrzostwa Polski amatorów mogą wyłonić talenty na miarę olimpijczyków

To dlatego Diego Maradona był tak uwielbiany przez wszystkich. Król futbolu dopytywał o polskie legendy, komu nadał przydomek Polak?

Boks uważany jest za najbardziej szlachetny jeśli chodzi o stójkowe sporty walki. Trzeba jednak rozróżnić jego różne formy. W zawodowym pięściarstwie organizowane są typowo komercyjne gale. Kolejną formą jest boks olimpijski, w którym zawodnicy rywalizują na co dzień w ligach, w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy oraz na igrzyskach, ale w rekordzie odbyte walki są uznawane jako amatorskie. Teraz Fundacja Tradycja Olimpijska przy udziale Polskiego Związku Bokserskiego oraz wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki postanowiła zorganizować typowe mistrzostwa Polski amatorów, w których wystartować może każdy chętny, o ile spełnia odpowiednie warunki.

Zawody, które odbędą się w dniach 20-22 grudnia w Warszawie, mają przede wszystkim na celu popularyzację boksu. Wystartuje w nich blisko 400 pięściarek i pięściarzy urodzonych latach 1984-2006. Zapisy wciąż trwają, ale należy pamiętać o posiadaniu książeczki sportowo-lekarskiej z aktualnymi badaniami lekarskimi upoważniającymi do udziału w zawodach bokserskich. Co ważne, można mieć stoczonych najwyżej pięć walk w boksie olimpijskim lub innych sportach walki (pełna lista w regulaminie na stronie www.pzb.com.pl). Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem sportowym PZB oraz regulaminem opieki zdrowotnej.

– Wystartować w mistrzostwach Polski amatorów może każdy i w ten sposób chcemy wyciągać ludzi od złych zachowań i nakłonić do uprawiania sportu w takiej rywalizacji. To jednak też doskonała forma zdobywania doświadczenia dla młodych zawodników boksu olimpijskiego, którzy mają niewiele walk w swoim rekordzie. Jadąc na właściwe mistrzostwa Polski mogą trafić na przeciwników, którzy w swojej bokserskiej historii stoczyli nawet 200 starć i są w znacznie lepszej pozycji. Takie przetarcie wskaże im czy powinni dalej iść w boks olimpijski czy jednak traktować ten sport jako formę podtrzymania kondycji i typowej zabawy. Było wiele przypadków, że tacy zawodnicy stawali się mistrzami, a mistrzostwa Polski amatorów to dobra forma sprawdzenia się – mówi Fiodor Łapin, legendarny trener polskich pięściarzy, na czele z Krzysztofem Włodarczykiem, Krzysztofem Głowackim, Rafałem Jackiewiczem, Albertem Sosnowskim czy Arturem Szpilką.

– Boks amatorski może być świetnym wstępem do rozpoczęcia swojej przygody lub nawet kariery w boksie olimpijskim. Myślę, że warto wykorzystać rosnącą popularność naszej dyscypliny, bo teraz sporo się o niej mówi, a coraz więcej osób próbuje swoich sił w ringu. Dlatego cieszę się, że po raz pierwszy zorganizowane zostaną mistrzostwa Polski amatorów i jestem przekonana, że to świetny krok ku jeszcze większej popularyzacji pięściarstwa – dodaje Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie olimpijskim z Paryża.

Mistrzostwa Polski amatorów odbędą się w takiej samej oprawie, jak zawody w boksie olimpijskim. Zawodnicy będą więc mogli poczuć się jak zawodowcy, tym bardziej, że sędziować im będą profesjonalni arbitrzy, a przestrzegane będą wszystkie wytyczne Polskiego Związku Bokserskiego. Na trybunach zasiądą również goście specjalni, na czele z głośnymi nazwiskami polskiego pięściarstwa. Nie zabraknie także atrakcji dla zawodników i widzów, bowiem oprócz rywalizacji na dwóch profesjonalnych ringach, przy ringu dodatkowym zorganizowana zostanie strefa treningowa, konkursy i animacje.

– Za nami już pierwsze Grand Prix amatorów i wielu zawodników przekonało się, jak ważny w tym sporcie jest charakter i ambicja. Bywa tak, że niektórzy są mistrzami sparingów, a potem nie potrafią przełożyć tego na zawody, ale też na odwrót. Ci, którzy na treningach prezentują wahania formy, na takich imprezach mogą pokazać swój najlepszy boks. Trzeba udowodnić, że ma się w sobie to „coś”. Mistrzostwa Polski amatorów to kolejna forma reklamy boksu olimpijskiego, czyli tego w najczystszej postaci: bez układów, podtekstów czy polityki. Po prostu sportowego – dodaje Łapin, który pełni też rolę koordynatora kadr mężczyzn w Polskim Związku Bokserskim.

Zawody odbędą się w 12 kategoriach kobiecych oraz 13 męskich. Pojedynki trwają przez trzy rundy po trzy minuty, a organizatorzy zapewniają dla uczestników medale i dyplomy. Najlepsi otrzymają również puchary. Zgłoszenia należy kierować na e-mail [email protected], a w zgłoszeniu podać imię i nazwisko, kategorię wagową, datę urodzenia, klub/Okręgowy Związek Bokserski oraz liczbę stoczonych walk. – Nabór cały czas trwa, a chętnych nie brakuje, dlatego cały czas zapraszamy do zapisów – kończy Łapin.