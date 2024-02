Biust najgorętszej siatkarki świata wylewał się ze stanika. Niczego się nie wstydziła, takie zdjęcia powinny być zabronione

61-letni trener zaprosił 19-letnią zawodniczkę do pokoju. Nagle ją pocałował. Wstrząsające wyznanie gwiazdy

Kayla Simmons jest jedną z najbardziej popularnych ex-siatkarek w mediach społecznościowych. 28-latka zawsze była związana ze sportem, rozpoczęła od bycia cheerleaderką, co trwało aż pięć lat. Później Amerykanka postanowiła spróbować swoich sił w siatkówce, co wychodziło jej bardzo dobrze. Była jedną z gwiazd drużyny uniwersytetu Marshalla i obiecującą zawodniczką z Florydy. Szybko jednak obrała inną drogę, która jej zdaniem miała jej przynieść więcej. Simmons została modelką i wychodzi jej to naprawdę dobrze. Była siatkarka została doceniona m.in. przez magazyn dla mężczyzn Maxim.

Była zawodniczka została także w przeszłości ogłoszona przez "The Sun", jako najseksowniejsza siatkarka świata. Simmons aktualnie obserwuje aż milion użytkowników "Instagrama", a każde jej zdjęcie podziwiają wszyscy fani. Tym razem Amerykanka udostępniła kolaż zdjęć z podpisem "perfect day". Na każdym ujęciu 28-latka jest skąpo ubrana, ponieważ ma na sobie spodnie oraz stanik, który podkreśla piersi byłej siatkarki.