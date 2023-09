i Autor: Cyfra Sport Zbigniew Boniek

Stanowcza reakcja!

Boniek szczerze o dopuszczeniu Rosjan do futbolu. Na jaw wyszło, czy popierał ruch UEFA, postawił jasne stanowisko

Zbigniew Boniek postanowił opowiedzieć o bulwersujących kulisach dopuszczenia Rosjan do rozgrywek piłkarskich. Rosyjskie drużyny do lat 17 zyskały dzięki UEFA prawo do występu w rozgrywkach międzynarodowych. Były szef PZPN, który obecnie jest prominentnym działaczem UEFA powiedział jasno, jak wyglądało głosowanie nad sprawą rosyjską i jakie stanowisko zabrał w sprawie. Padło jasno stanowisko.