i Autor: PAP/EPA

Będzie powrót?

Co za doniesienia w sprawie Cristiano Ronaldo. Może naprawdę wrócić do Europy, chce go wielka rewelacja

Cristiano Ronaldo będzie bohaterem wielkiego powrotu? Portugalczyk, który występuje obecnie w saudyjskim Al-Nassr, znalazł się na celowniku jednego z czołowych klubów Europy. Chce go wielka rewelacja! Czy będziemy świadkami hitu?