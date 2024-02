Dantejskie sceny, padły strzały, jedna osoba nie żyje. Gigantyczne zamieszki po meczu o prestiżowy Super Bowl

Był gwiazdą futbolu, wpadł na wielkim przekręcie. Sąd go skazał, ale on ukrywa się... w Rosji

Zgodnie ze zaktualizowanymi doniesieniami, wśród co najmniej 21 postrzelonych w pobliżu dworca Union Station znajduje się dziewięcioro dzieci. Nie jest jasne, co było przyczyną strzelaniny. Śledczy nie ustalili jeszcze motywu. Burmistrz Kansas City Quinton Lucas zwrócił uwagę, że powszechność broni i przemocy z jej użyciem w Stanach Zjednoczonych utrudnia zapewnienie pełnego bezpieczeństwa wszelkich wydarzeń publicznych, nawet jeśli porządku pilnuje kilkuset policjantów. Podczas środowej parady było ich około 800.

22 osoby z ranami postrzałowymi

Film w mediach społecznościowych pokazuje, jak uzbrojeni funkcjonariusze wbiegają na Union Station po tym jak kibice zebrali się w pobliżu budynku na końcu trasy parady, aby świętować niedzielne zwycięstwo wraz z zawodnikami i sztabem drużyny.

Departament Policji w Kansas City podał, że co najmniej 22 osoby odniosły rany postrzałowe, w tym śmiertelnie ranna ofiara, i potwierdził, że trzy osoby zostały aresztowane.

Stacja radiowa KKFI podała w mediach społecznościowych, że w strzelaninie zginęła jedna z jej prezenterek, DJ Lisa Lopez.

Zawodnicy z Kansas City w mediach społecznościowych wyrazili smutek i zaoferowali wsparcie. „Super Bowl to najbardziej jednoczące wydarzenie w Ameryce. Nic nas bardziej nie łączy. A świętowanie zwycięstwa w Super Bowl to moment, który przynosi zwycięskiej drużynie i jej kibicom radość, jakiej nie można dorównać. Dzisiaj w Kansas City przerodziło się to w tragedię, która głęboko zapada w amerykańską dusz” – oświadczył prezydent Joe Biden.

Mówił, że modli się z pierwszą damą USA, Jill Biden, za ofiary i za kraj, „aby znalazł rozwiązanie, dla położenia kresu bezsensownej epidemii przemocy z użyciem broni, która nas rozdziera”.