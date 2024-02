i Autor: Cyfrasport, Zaksa S.A. Siatkarze Zaksy i Piotr Szpaczek

Trzęsienie ziemi w Kędzierzynie

Znowu gorąco w siatkarskiej Zaksie! Prezes klubu stracił posadę, jest tymczasowy następca

Ten sezon dla siatkarskiej Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn jest jak jeden wielki koszmar. Nie dość, że nie ma wyników sportowych, to popsuła się atmosfera wokół zespołu, wiadomo, że po zakończeniu rozgrywek dojdzie do potężnego przemeblowania kadrowego, a na dodatek słyszało się otwarcie o nieporozumieniach na linii prezes Piotr Szpaczek – zawodnicy. Najnowsze wiadomości rzucają i na to pewne światło: prezes Szpaczek został właśnie odwołany!