Sensacyjne doniesienia o siatkarskim skandaliście. Earvin N'Gapeth zagra w Polsce? To nikomu się nawet nie śniło

Earvin N'Gapeth zagra w polskiej lidze?

Zaksa Kędzierzyn-Koźle po wielu udanych sezonach napotkała rozgrywki, w których nadszedł poważny kryzys. Wicemistrzowie Polski mają spore problemy kadrowe, co przekłada się na wynik na parkiecie. Kędzierzynianie będą mieli ogromne kłopoty, aby powalczyć o medale mistrzostw Polski i jasnym jest, że przed kolejnym sezonem muszą przemeblować drużynę i poszukać wzmocnień. Już kilka dni temu głośno było o możliwym transferze Bartosza Kurka do Zaksy, a niedawno "Przegląd Sportowy" potwierdził, że kapitan reprezentacji Polski podpisał już kontrakt z zespołem.

Leon, czy N'Gapeth? Będzie hitowy transfer?

Wiele wskazuje jednak na to, że to nie będzie jedyny głośny transfer w wykonaniu Zaksy. Jeszcze do niedawna mówiło się o możliwym przejściu Wilfredo Leona z włoskiej Seria A do PlusLigi i wyborem przyjmującego miałaby być właśnie drużyna z Kędzierzyna-Koźla. Na razie przyszłość Leona stanęła pod znakiem zapytania i nie jest jasne, czy zdecyduje się na Polskę, czy też Turcję. Dlatego Zaksa szuka dalej.

N'Gapeth przyszłą gwiazdą PlusLigi?

Według doniesień "Przeglądu Sportowego" wicemistrzowie Polski mogą zdecydować się na inny głośny transfer. W ich kręgu zainteresowań znalazł się francuski gwiazdor Earvin N'Gapeth. Przyjmujący znany jest nie tylko z wielkiego talentu i umiejętności, ale również licznych skandali na swoim koncie. - Dla 34-letniego N'Gapetha byłby to debiut w PlusLidze, lecz jak twierdzą nasze źródła — transfer nie jest jeszcze pewny - można przeczytać w "Przeglądzie Sportowym".