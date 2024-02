Bartosz Kurek wróci do Polski! Oficjalne ogłoszenie transferu o krok, media nie mają wątpliwości

Zdjęcie, które pokazała Katarzyna Skowrońska u wielu wywoła obrzydzenie. Zakrywaliśmy oczy widząc, co wzięła do ręki

Bartosz Kurek to prawdziwa gwiazda reprezentacji Polski. Jako kapitan poprowadził ją w 2023 roku do zwycięstwa w Lidze Narodów oraz w mistrzostwach Europy, choć w tej drugiej imprezie nie mógł wystąpić w finale z powodu kontuzji. Uraz sprawił też, że Kurek nie udał się z drużyną na eliminacje igrzysk olimpijskich (I na szczęście nie wpłynęło to na Polaków negatywnie – wygrali oni wszystkie mecze w swojej grupie). Po rekonwalescencji Bartosz Kurek wrócił do gry w klubie Wolfdogs Nagoya, którym od 2020 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że 35-latek lada moment wróci do Polski.

Kapitan reprezentacji Polski opuści Japonię po kilku latach

Po raz ostatni Bartosz Kurek grał w Plus Lidze w 2019 roku. Po odejściu z Onico Warszawa (obecnie Projekt Warszawa) trafił do włoskiego Vero Volley Mozna, skąd po roku przeniósł się do wspomnianego Wolfdogs Nagoya. Polak był tam prawdziwą gwiazdą i zdobywał kolejne rzesze fanów, ale wiele wskazuje na to, że teraz zamierza on wrócić do kraju.

Bartosz Kurek zostanie nową gwiazdą ZAKSY?

Jako pierwszy takie informacje podał portal pokarpacielive.pl, który podał, że od sezonu 2024/25 Kurek będzie grał w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Teraz informacje te potwierdziło także TVP Sport, przy okazji je uzupełniając. Powołując się na swoje źródła TVP Sport przekonuje, że doszło już nawet do podpisania umowy Bartosza Kurka z ZAKSĄ. Klub z Kędzierzyna-Koźla radzi sobie w tym sezonie poniżej oczekiwań – odpadł już z walki o Ligę Mistrzów, a w PlusLidze znajduje się w środku tabeli. Zakontraktowanie Kurka może być częścią planu na odbudowę potęgi w przyszłym sezonie.