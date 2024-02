Nikola Grbić przełamie olimpijską klątwę reprezentacji Polski? Szkoleniowiec powiedział o tym wprost, szczere słowa

Igrzyska olimpijskie są jedną z najbardziej prestiżowych imprez w świecie sportu. Zdobycie medalu na tym wydarzeniu jest marzeniem niejednego atlety od pierwszych treningów w danej dyscyplinie. Ostatni raz "biało-czerwoni" sięgnęli po medal na igrzyskach olimpijskich w 1976 roku, dlatego nie jest dziwne, że apetyt jest ogromny na kolejny krążek. Tym bardziej, że reprezentacja Polski od wielu lat jest stawiana w roli faworyta tej imprezy. Niestety od wielu lat nad aktualnymi mistrzami Europy ciąży klątwa, czyli koniec imprezy na etapie ćwierćfinału. Wszyscy kibice liczą, że Nikola Grbić odczaruje tą pechową fazę pucharową w Paryżu.

Nikola Grbić wypowiedział się na temat igrzysk olimpijskich w Paryżu! Odniósł się do "klątwy" reprezentacji Polski

Grbić na stanowisku selekcjonera "biało-czerwonych" jest od stycznia 2022 roku, od tego czasu Serb wielokrotnie przekonywał kibiców wynikami. W rozmowie z "TVP Sport" odniósł się do "klątwy" Polaków na igrzyskach olimpijskich. - Staram się przekazać chłopakom, żeby skupili się na tym, co mają do zrobienia. Na siatkówce. Stań za linią, ustaw się w obronie, pamiętaj, co masz zrobić tu i tam. Skup się na tym, co masz zrobić tu i teraz. Zdarza się, że myślisz o tym, co jest naprawdę ważne. O igrzyskach, o ćwierćfinale, sam widzisz, do czego zmierzam - przekazał Grbić.

- Czy moi zawodnicy grali w 2004 roku? Nie. Czy ci, którzy grali przeciwko Polsce wtedy, nadal są czynnymi zawodnikami? Nie. Zatem jest 0:0. Przeszłość nie ma znaczenia. Kiedy jedziesz samochodem, przednia szyba jest ogromna, żebyś widział lepiej krajobraz przed sobą. A wsteczne lusterko jest takie malutkie. I takie maleńkie są rzeczy, które zostawiasz za plecami. Można wyciągnąć cenną lekcję z przeszłości, ale liczy się to, co masz przed sobą. O tym należy myśleć - zaznaczył Serb.