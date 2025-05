Wybór Doroty Wysockiej-Schnepf na prowadzącą debatę z ramienia TVP kwestionowała większość kandydatów. Obawiano się o jej stronniczość względem jednego z kandydatów, ale władze TVP podtrzymały swoją decyzję. Z mocną krytyką nie krył się m.in. Krzysztof Stanowski, który już podczas samej debaty zaatakował dziennikarkę Telewizji Publicznej.

Stanowski obstawiony flagami zaczepił Wysocką-Schnepf. Co powiedział? Dziennikarka odpowiada

Debata w TVP: Wysocka-Schnepf kontra Stanowski

- Bardzo się cieszę, że wreszcie jestem w tej świątyni propagandy i bardzo się cieszę, że widzę przed sobą arcykapłankę propagandy. Sądziłem, że się pani spali ze wstydu po tym, jak większość komitetów wyborczych tutaj zaprotestowała przeciwko pani obecności podczas debaty. Ale widocznie liczyłem na zbyt wiele i niektóre osoby się ze wstydu nie palą - rozpoczął Stanowski swoją pierwszą wypowiedź w debacie.

Wysocka-Schnepf zareagowała na nią po pewnym czasie. - W uzupełnieniu do pana Stanowskiego jeszcze zacytuję pana profesora Bartoszewskiego, który niegdyś mówił, że "kiedy pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to nie jest to obelga. Jest to nieprzyjemne". Nie każdy może mnie obrazić - skomentowała dziennikarka, której rolą miało być wyłącznie prowadzenie debaty. A na tym się nie skończyło!

Debata w TVP. Krzysztof Stanowski nagle wypalił. "Tak to mogą wyglądać freak-fighty"

Dziennikarka TVP wygarnęła Stanowskiemu program w TVP Sport za Kurskiego

W dalszej części debaty Stanowski kilka razy wbił szpilki TVP, m.in. gdy zadał jedno z ostatnich pytań Rafałowi Trzaskowskiemu. - W ogóle ta kampania jest wybitna ze strony TVP. Żadnych długich wywiadów z kandydatami, nie da się ich poznać. Jakaś jedna debata z krótkimi odpowiedziami. To po prostu żart, a nie realizowanie misji publicznej. Za to sto programów, w których słyszymy, że pan jest wspaniały, a pana kontrkandydaci głupi. Nie wiem, czy na tym powinna polegać misja telewizji - skwitował Stanowski, po czym głos zabrała Wysocka-Schnepf.

- Nie wiem, czy to prawda, bo nie oglądałam. Ale podobno w tym pisowskim ośmioleciu to pan Stanowski miał program w TVP Kurskiego. To może by wyjaśniało tę obsesję, którą realizuje teraz - skomentowała dziennikarka TVP, nawiązując do programu "Stan Futbolu", który przez kilka lat transmitowano także na antenie TVP Sport. Jego emisja w tej stacji miała miejsce od 2018 do czerwca 2023 roku.