Enea Poznań Open w centrum miasta, czyli wystawa "Od 30 lat kreujemy tenisowych mistrzów"

Enea Poznań Open to od lat jedno z najważniejszych wydarzeń w sportowym kalendarzu Miasta Poznania, jeden z największych turniejów tenisowych w Polsce. Piękna tradycja w dyscyplinie, która ma w naszym mieście wielu sympatyków i kibiców. Światowe gwiazdy w Poznaniu – to zawsze dla nas duma, w tym turnieju to zarówno gwiazdy wschodzące, jak i już znane, uznane marki. Do tego miejsce, w którym turniej się odbywa, czyli Golęcin – stworzony dla sportu i tak lubiany przez naszych mieszkańców - przyznał Maciej Piekarczyk, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.

Enea Poznań Open - jak to się zaczęło

Miasto jest partnerem wydarzenia nieprzerwanie od jego pierwszej edycji. O początkach poznańskiego Challengera ATP, czyli roku 1992 i pomysłu Wojciecha Fibaka, by turniej organizować w Poznaniu - opowiedział Krzysztof Jordan. Dyrektor Enea Poznań Open nie ukrywał, że nie spodziewał się, że turniej stanie się jednym z najważniejszych w Polsce, że będzie gościł światowe gwiazdy tenisa i że odegra tak ważną rolę w karierach polskich zawodników.

Tenisowy Enea Poznań Open 2025 z wyższą rangą. To będzie wspaniałe święto tenisa

Jestem dumny, że tworzymy tak ważne wydarzenie. Oczywiście, że serce najmocniej bije, gdy wygrywają polscy tenisiści. Jurek Janowicz, Hubert Hurkacz, czy rok temu Maks Kaśnikowski, ale także nasi debliści, bo przecież w gronie triumfatorów jest m.in. Łukasz Kubot. Znane osobistości u nas grają, ale też zasiadają na trybunach, na pewno pamiętna była wizyta Björna Borga. Cieszę się także z tego, że rozwija się nasz klub. Challenger jest kumulacją emocji na najwyższym poziomie, ale Park Tenisowy Olimpia tętni życiem każdego dnia. Ta wystawa to coś wspaniałego, zachęcam poznaniaków do przyjścia na Dziedziniec Urzędu Miasta i zobaczenia tych zdjęć - powiedział Krzysztof Jordan, dyrektor Enea Poznań Open.

Podczas otwarcia wystawy przypomniano, że w tracie dotychczasowych edycji na kortach Parku Tenisowego Olimpia zagrało trzech zawodników, którzy byli liderami światowego rankingu ATP, siedemnastu z pierwszej dziesiątki tego zestawienia, wielu triumfatorów turniejów wielkoszlemowych oraz medalistów olimpijskich.

Wydarzenia towarzyszące Enea Poznań Open

Poznański turniej znany jest też z wykraczania nie tylko poza strefę tenisa, ale także poza sport. Jubileuszowa wystawa jest tylko jednym z dowodów. Wydarzenia towarzyszące Enea Poznań Open są spójne z ideą rozwoju Parku Tenisowego Olimpia.

Aktywizujemy dzieci, poruszamy ważne tematy społeczne i angażujemy mieszkańców. Tak będzie także podczas jubileuszowej edycji. Przygotowujemy strefę panelową na temat zdrowia psychicznego, w której wezmą udział polskie medalistki olimpijskie, będą: kino plenerowe z filmami o tematyce sportowej, koncert Jakuba Józefa Orlińskiego i Aleksandra Dębicza, akcja dla dzieci „Z klasą na korty”, otwarte dni pickleballa i wiele więcej - zapowiedziała Ewelina Sterczewska, managerka Parku Tenisowego Olimpia.

Tenisowy Challenger ATP 100 Enea Poznań Open potrwa od 15 do 21. Wystawę „Od 30 lat kreujemy tenisowych mistrzów” na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania będzie można oglądać od najbliższego poniedziałku, tj. 19 maja do 2 czerwca.