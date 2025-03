Tenisowy Enea Poznań Open 2025 z wyższą rangą. To będzie wspaniałe święto tenisa

Tu rodziła się historia polskiego tenisa

Zaczęło się w 1992 roku. Legendarny tenisista Wojciech Fibak wraz z grupą znajomych postanowił przenieść do swojego rodzinnego miasta challenger ATP, który rok wcześniej (przy niewielkim zainteresowaniu kibiców) odbył się w Warszawie. I tak rozpoczęła się piękna historia turnieju, na którym trybuny wypełniają się po brzegi i który dla wielu tenisistów stał się trampoliną do wielkiego tenisowego świata. To właśnie w Poznaniu o punkty do rankingu ATP wzbogacali się: Marat Safin, Jewgienij Kafielnikow, Juan Carlos Ferrero, David Goffin, Pablo Carreno-Busta, czy Mariano Navone.

– Od 30 edycji turniej w Poznaniu jest tenisową ucztą. Nie tylko dla środowiska tenisowego, ale przede wszystkim dla mieszkańców i sympatyków sportu, dla których jest to jedyna możliwość, by zobaczyć na żywo zawodników rywalizujących w największych turniejach na świecie. To dla nas wielka radość, kiedy uczestnicy Enea Poznań Open w kolejnych miesiącach pną się w górę rankingu ATP. Każdego roku, przyznając dzikie karty dajemy też szanse reprezentantom Polski. Wspieramy w ten sposób rozwój polskiego tenisa – podkreśla Krzysztof Jordan, dyrektor Enea Poznań Open.

Historia pokazuje, że to w Parku Tenisowym Olimpia nabrała rozpędu kariera polskich triumfatorów Enea Poznań Open: Jerzego Janowicza (2012), Huberta Hurkacza (2018) i przed rokiem Maksa Kaśnikowskiego.

– W Poznaniu pokazałem swój najlepszy tenis, zdobyłem drugi tytuł ATP Challenger, dzięki czemu zakwalifikowałem się do US Open – mówił w czerwcu ubiegłego roku Maks Kaśnikowski, który kilka tygodni później zadebiutował w drabince głównej wielkoszlemowego turnieju rozgrywanego na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku.

Maks Kaśnikowski będzie w Poznaniu bronił mistrzowskiego tytułu, bo potwierdził już swój udział w tegorocznym Enea Poznań Open.

Jak świętować, to z przytupem. Wyższa ranga, większa pula nagród

30. edycja Enea Poznań Open odbędzie się w dniach 15-21 czerwca 2025 roku. Będzie wyjątkowa nie tylko z racji jubileuszu. Pierwszy raz w historii będzie to challenger ATP o randze 100, a nie jak w ostatnich latach o randze 75.

– Jesteśmy dumni z przyznania naszemu turniejowi wyższej rangi. Traktujemy to jako nagrodę za dobrą organizację poprzednich edycji. Zwycięzca tegorocznej otrzyma aż 100 punktów do rankingu ATP, a to oznacza, że przyjadą do nas wyżej sklasyfikowani tenisiści. Ale wyższa ranga to także większe wymagania, które musimy spełnić, dlatego to dla nas kolejne wyzwanie – przyznaje Ewelina Sterczewska, manager Parku Tenisowego Olimpia w Poznaniu.

Wyższa ranga oznacza także wzrost puli nagród Enea Poznań Open. Wyniesie ona 145 250 euro, do zwycięzcy trafi czek na ponad 20 tysięcy euro.

Enea Poznań Open to nie tylko tenis

Organizatorzy poznańskiego challengera podkreślają, że Enea Poznań Open nie jest tylko wydarzeniem sportowym. Park Tenisowy Olimpia jest bardzo zaangażowany w akcje społeczne, kulturalne oraz ekologiczne, dlatego wzorem roku poprzedniego w trakcie trwania zawodów będą organizowane imprezy towarzyszące.