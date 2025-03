Iga Świątek w czasie wywiadu nagle wybuchnęła śmiechem: "To jak sesja terapeutyczna!"

- Chciałam pokazać fanom moją perspektywę, wyjaśnić im, z czym mierzyłam się w czasie ostatnich miesięcy i jak się czułam. Może dzięki temu ktoś, kto się tym interesuje, lepiej mnie zrozumie. Mam wrażenie, że ludzie bardzo szybko oceniają innych. Mam wielkie ambicje i jestem perfekcjonistką, ale to wszystko, co dzieje się po turniejach, sprawia, że ​​o wiele trudniej docenić awans do półfinałów turniejów WTA 1000 czy turnieju Wielkiego Szlema. To świetne wyniki, ale ludzie nie widzą tego w ten sposób, ponieważ przyzwyczaili się do tego, że wygrywałam wszystko. Dlatego chciałam pokazać inną perspektywę i może też będzie mi łatwiej, kiedy będę mówiła głośno o tym, co czuję i co myślę - powiedziała Iga Świątek telewizji Sky Sports. - To jest trochę dziwne, ponieważ chcę, żeby ludzie dali mi trochę przestrzeni, ale z drugiej strony jestem też dość surowa dla siebie, ale pracuję nad tym. Na pewno presja zawsze będzie, ale chcę żeby te oczekiwania były w miarę logiczne i realistyczne. Na pewno pierwsza część poprzedniego sezonu była dość szalona, wygrałam kilka turniejów WTA 1000 a do tego Szlema. Dźwiganie czegoś takiego na swoich barkach nie jest łatwe, a niektórzy tylko porównują jeden sezon z drugim. A przecież jestem już w zupełnie innym miejscu jako człowiek. Chciałam to trochę wyjaśnić i mam nadzieję, że pomoże to fanom mnie zrozumieć, a mi będzie trochę łatwiej to zaakceptować i skupić się na tym, gdzie jestem teraz, a nie wracać do tego, co wydarzyło się w zeszłym roku i po prostu analizować to w kółko - dodała Iga Świątek.