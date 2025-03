Burza po brzydkim zachowaniu Igi Świątek! Prawie trafiła chłopca do podawania piłek! [WIDEO]

Iga Świątek znów przegrała z Mirrą Andriejewą - tym razem 6:7(1), 6:1, 3:6. I niestety ponownie zachowała się bardzo brzydko. Niedawno po porażce z młodą Rosjanką w Dubaju (3:6, 3:6) sfrustrowana Polka nie podała ręki próbującemu ją pocieszać trenerowi Wimowi Fissette'owi. Teraz wyżyła się na... chłopcu do podawania piłek i została wybuczana przez amerykańską publiczność.

Iga Świątek po przegranym pierwszym secie poderwała się do walki i po świetnej grze zdominowała Mirrę Andriejewą w drugiej partii. Niestety na początku trzeciego seta Polka popełniła sporo kosztownych błędów. W efekcie oddała inicjatywę Rosjance i sama musiała odrabiać straty. W jej grę wkradła się wtedy duża nerwowość. Coraz bardziej sfrustrowana Świątek łatwo oddała kolejnego gema i przegrywała już 1:4. Na dodatek podpadła kibicom nieładnym zachowaniem. Kiedy dyskutowała z członkami swojego zespołu, chłopiec do podawania piłek rzucił jedną w jej stronę, myśląc, że Iga chce już serwować. Wściekła Świątek odbiła ją mocno rakietą, trafiając w kort. Piłka omal nie trafiła chłopca i poleciała w trybuny. Gdyby Polka uderzyła chłopaka piłką w tym wybuchu złości, mogłaby zostać nawet zdyskwalifikowana, tak jak kilka lat temu Novak Djoković za przypadkowe trafienie sędzi liniowej w czasie US Open, także w ataku frustracji.

Brzydkie zachowanie Igi Świątek w Indian Wells!

Amerykańska publiczność zareagowała na to nieładne zachowanie Igi Świątek głośnym buczeniem. Polka w trzecim secie poderwała się jeszcze do walki i przegrywała już tylko 3:4, ale w końcówce znów zupełnie się pogubiła, popełniając serię prostych błędów. Poniżej wideo z brzydkim zachowaniem Igi Świątek.

Swiatek very nearly hit the ball boy here and was very close to being defaulted. I'm not surprised she was booed by much of the fans at Indian Wells. 👀pic.twitter.com/7K4jfgVN14— Pavvy G (@pavyg) March 15, 2025

