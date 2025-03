Iga Świątek - Mirra Andriejewa Relacja NA ŻYWO i wynik meczu. Polka gra w półfinale Indian Wells

Na żywo Iga Świątek - Mirra Andriejewa Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Mirra Andriejewa w półfinale Indian Wells. Początek spotkania o godzinie 24 polskiego czasu w nocy z piątku na sobotę.

Iga Świątek znów gra z Mirrą Andriejewą, tym razem w półfinale Indian Wells. Niespełna 18-letnia Rosjanka - tak jak broniąca tytułu Polka - w tym turnieju nie straciła jeszcze ani jednego seta, prezentując się znakomicie. Jednak to Iga Świątek nazywana jest "Królową Indian Wells". Nasza gwiazda triumfowała tam w latach 2022 i 2024. Teraz ma okazję do rewanżu za niedawną porażkę 3:6, 3:6 z Andriejewą w ćwierćfinale turnieju WTA w Dubaju. To były przykre obrazki - najpierw na korcie, a potem pod stadionem. Polka gwiazda w bardzo słabym stylu przegrała z młodą Rosjanką, a po chwili wściekła i sfrustrowana własną bezradnością nie podała ręki próbującemu ją pocieszać trenerowi Wimowi Fissette'owi.

Świątek - Andriejewa RELACJA NA ŻYWO z półfinału Indian Wells

Iga Świątek i Mirra Andriejewa w Indian Wells grają ze sobą trzeci raz. W poprzednim sezonie w Cincinnati na bardzo szybkim korcie Rosjanka też postawiła się Polce. Iga Świątek wygrała to spotkane po ciężkiej walce 4:6, 6:3, 7:5. Zapytana o mecz z Polką i niedawne zwycięstwo nad nią w Dubaju, młoda Andriejewa postawiła sprawę jasno: - Oczywiście zawsze miło jest pokonać topową zawodniczkę. To było moje pierwsze zwycięstwo nad nią. Jednak nie daje mi to żadnej przewagi w naszym kolejnym meczu, ponieważ to, co się stało, już się stało, a przeszłość jest przeszłością. Teraz będzie nowy dzień, nowy mecz, nowe warunki, nowy kraj. Wszystko jest inne - powiedziała Mirra Andriejewa. - Postaram się jak najlepiej przygotować do naszego meczu i jestem pewna, że będzie świetny, ponieważ bilans naszych pojedynków to remis 1-1. Myślę, że to będzie emocjonujący mecz i po prostu zobaczymy, kto będzie lepszy - dodała Andriejewa.