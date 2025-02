Mirra Andriejewa porównała Igę Świątek do Aryny Sabalenki. Wydała werdykt, z którą woli grać?

- Kiedy wychodzę na kort i gram przeciwko czołowym zawodnikom, po prostu wiem, że różnica między mną a nimi polega na tym, że oczywiście w tej chwili one są trochę bardziej doświadczenie ode mnie. Wiem, że niezależnie od tego, co wydarzy się na korcie, one zawsze zagrają swój najlepszy tenis i utrzymają swój poziom przez cały mecz. To nie będzie tak, że zagrają 100 procent w pierwszym secie, a potem odpuszczą i zagrają na 50 procent w drugim secie. Myślę, że to jest główna trudność dla graczy, którzy są nieco niżej w rankingu - stwierdziła Mirra Andriejewa. - Przeciwko Idze wiedziałam, że jeśli sama nie będę grała agresywnie, ona ruszy na mnie i mnie zabije. Myślę, że wszyscy wiedzą, że ona lubi wcześnie atakować piłkę. Nie daje czasu przeciwniczkom. Zawsze stara się być pierwszą osobą, która zaatakuje.