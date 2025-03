Mirra Andriejewa o meczu z Igą Świątek w Indian Wells. Rosjanka postawiła sprawę jasno

Oczywiście zawsze miło jest pokonać topową zawodniczkę. To było moje pierwsze zwycięstwo nad nią. Jednak nie daje mi to żadnej przewagi w naszym kolejnym meczu, ponieważ to, co się stało, już się stało, a przeszłość jest przeszłością. Teraz będzie nowy dzień, nowy mecz, nowe warunki, nowy kraj. Wszystko jest inne. Postaram się jak najlepiej przygotować do naszego meczu i jestem pewna, że będzie świetny, ponieważ bilans naszych pojedynków to remis 1-1. Myślę, że to będzie emocjonujący mecz i po prostu zobaczymy, kto będzie lepszy - powiedziała Mirra Andriejewa o meczu z Igą Świątek w półfinale Indian Wells.