Iga Świątek nie podała ręki trenerowi. Ekspert tenisowy komentuje: Iga była sfrustrowana, ale było to nieładne [WIDEO]

Nie do wiary, jak wściekła Iga Świątek potraktowała trenera po porażce w Dubaju! Nagranie mówi wszystko

Super Tenis: Iga Świątek nie podała ręki trenerowi

Iga Świątek pożegnała się już z turniejem WTA w Dubaju. Polska tenisistka nie poradziła sobie w ćwierćfinale z Mirrą Andriejewą. Była liderka światowego rankingu przegrała 3:6, 3:6 i to 17-letnia wschodząca gwiazda z Rosji zameldowała się w półfinale. Świątek po meczu nie wytrzymała. Do zgrzytu doszło już poza kortem. Kamery uchwyciły schodzącą Polkę, która zdecydowała się nie podać ręki swojemu trenerowi Wimowi Fissettowi.

Była to zaskakująca scena w wykonaniu Igi Świątek. W sieci od razu rozpętała się burza, a o całej sytuacji w najnowszym programie „Super Tenisa” porozmawiali o tym dziennikarze „Super Expressu” Przemek Ofiara i Michał Chojecki.

- To nie było ładne zachowanie Igi. Trzeba też zrozumieć jej frustrację. Iga jest tak ambitna, a w tym meczu popełniała mnóstwo błędów, była przygnębiająco bezradna i ograna. Polka była potwornie sfrustrowana. Nie będę jej bronił, bo to było nieeleganckie. To tak, jakby wyżyła się na trenerze – przyznał tenisowy ekspert „Super Expressu”.

