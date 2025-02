Nagle przerwano mecz Igi Świątek. Zamieszanie z Rosjanką w Dubaju

Nagle przerwano mecz Igi Świątek z Andriejewą w Dubaju

Iga Świątek po zwycięstwach z Wiktorią Azarenką (6:0, 6:2) i Dajaną Jastremską (7:5, 6:0) awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Dubaju, w którym mierzy się z 17-letnią rosyjską perełką. Mirra Andriejewa już jest 14. tenisistką na świecie, a swój wielki talent pokazała m.in. w pierwszym starciu z Polką w zeszłym roku w Cincinnati. Świątek ostatecznie wygrała w trzech setach (4:6, 6:3, 7:5), ale musiała się nieźle napocić. Podobnie zaczęło się teraz w Dubaju, gdzie już na początku meczu Rosjanka ją przełamała. Przy stanie 2:1 i 40-15 z perspektywy Andriejewej doszło jednak do dość kuriozalnej sytuacji.

Iga Świątek - Mirra Andriejewa Relacja NA ŻYWO: Polka przegrała pierwszego seta!

Polska tenisistka musiała bowiem poprosić o wideoweryfikację sprawdzającą błąd przeciwniczki, który było widać nawet z telewizyjnej kamery. Sama reakcja Andriejewej mówiła wszystko, mimo to sędziowie nie dopatrzyli się dotknięcia siatki. Z pomocą przyszedł dopiero raczkujący w tenisie VAR, którego obsługa trwała zresztą zaskakująco długo.

Już na pierwszej telewizyjnej powtórce było widać, że Andriejewa wpadła w siatkę, jednak prowadzący spotkanie Kader Nouni założył wielkie słuchawki i oglądał obraz z kamery w zwolnionym tempie. Dopiero po dłuższej chwili przyznał punkt Świątek, a pewne słowo należy też poświęcić Rosjance, która od razu po zagraniu wiedziała, że popełniła błąd. Nie przyznała się jednak do faulu i wymusiła przedłużającą się przerwę.

Ostatecznie punkt na 40-30 w tym gemie nie odmienił losów pierwszego seta. Rosjanka zdołała utrzymać swój serwis do końca partii, którą zamknęła zresztą drugim przełamaniem na Świątek. W ich drugim meczu po raz drugi ugrała więc seta i przybliżyła się do półfinału w Dubaju. Zwyciężczyni tego meczu zmierzy się w nim z lepszą z pary Rybakina - Kenin, a Iga z pewnością powalczy o wygraną w ćwierćfinale do samego końca.

