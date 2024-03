Finlandia chce zaskoczyć Walię, jak to zrobi? Padły słowa o przewróconych kamieniach w układance

Przygotowali się jak nigdy

Selekcjoner Finów Markku Kanerva nie ukrywa, że jego podopieczni mają wielki apetyt na sprawienie niespodzianki. - Rzadko się zdarza, że jest kilka miesięcy na przygotowanie się do jednego meczu - powiedział trener Finlandii, cytowany przez PAP. - Mieliśmy taką szansę. Zrobiliśmy to dokładnie jak nigdy. Przewróciłem wszystkie kamienie układanki i ustawiłem je od nowa. Chcemy zaskoczyć Walijczyków. Skład zostanie podany jak najpóźniej to będzie możliwe - zaznaczył.

Wzorem jest dla nich Armenia

Szkoleniowiec mocno wierzy w swój zespół. Jest przekonany, że Finlandię stać na pokonanie Walii i to na jej stadionie. Wtedy finał baraży odbędzie się w Helsinkach. - Walia rozgrywa mecze w podobny sposób - analizował trener Kanerva, cytowany przez PAP. - Na papierze może jest silniejsza od nas. Jednak nawet na swoim terenie nie jest nie do pokonania. Pokazała to w czerwcu Armenia, która w eliminacjach EURO w Cardiff była skazywana z góry na porażkę. Mimo to strzeliła gospodarzom cztery bramki i wygrała 4:2 - wspomniał selekcjoner Finlandii.

