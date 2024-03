To on zapewni Walii sukces w barażach? Selekcjoner wierzy w tego piłkarza, mówi o charyzmie i doświadczeniu

Finlandia to dobry zespół

Walia notuje dobry okres. Zagrała na trzech turniejach. Dwa razy na EURO 2016 i 2020. W pierwszym przypadku dotarła do półfinału. W drugim do fazy pucharowej. Wystąpiła także na mistrzostwach świata 2022. Jednak udział w Katarze zakończyła na fazie grupowej. Teraz Walia walczy o trzeci awans z rzędu na EURO. Czy upora się z Finlandią w Cardiff, w półfinale baraży? - To nie przypadek, że Finlandia jest w barażach - powiedział wciąż liczy się w rywalizacji o Euro 2024 - powiedział trener Robert Page, cytowany przez PAP. - To dobry zespół. Będziemy musieli dać z siebie wszystko. Jeśli jednak zagramy tak dobrze, jak potrafimy, to będę spokojny o wynik - zaznaczył.

Ramsey ma świetny wpływ na kadrę

Selekcjoner nie ukrywa, że liczy szczególnie na jednego z podopiecznych. Jest nim doświadczony Aaron Ramsey, który wrócił po kontuzji. - Może jego nogi nie są już takie, jak kiedyś, ale jego charyzma, doświadczenie są bezcenne dla młodszych piłkarzy. Ma świetny wpływ na grupę - komplementował piłkarz trener Page, cytowany przez PAP.

Znowu zrobi coś magicznego?

W podobnym tonie wypowiedział się także Ben Davies, który pełnił rolę kapitana, gdy nie grał Ramsey. - Nawet jeśli będzie na ławce, to może wejść i zrobić coś magicznego, co odwróci losy meczu. Wciąż go na to stać - podkreślił obrońca Tottenhamu Londyn, cytowany przez PAP.

