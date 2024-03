Adam Buksa błyszczy w Turcji, ale zapowiada, że mierzy wysoko. Decydujące miesiące w sprawie przyszłości kadrowicza

Antalyaspor ma opcję wykupu

Przed czterema laty Buksa wyjechał do Ameryki. Wypromował się w New England Revolution i w efekcie trafił do RC Lens. Jednak ubiegły sezon nie był dla niego udany. Wszystko przez kontuzję. Dlatego przed startem obecnych rozgrywek został wypożyczony do Antalyasporu. To był strzał w dziesiątkę, bo w tureckim klubie odżył, co potwierdził strzeleniem 13 goli w lidze. Czy turecki klub będzie w stanie zatrzymać polskiego napastnika? - Moi agenci są w kontakcie zarówno z Antalyasporem, jak i RC Lens - powiedział Buksa w programie Liga+ Extra w Canal+ Sport. - Antalyaspor ma opcję wykupu, z której prawdopodobnie nie będzie w stanie skorzystać. Mimo że bardzo by tego chcieli. Jednak ta opcja jest na tyle wysoka, że będzie to bardzo ciężkie do udźwignięcia dla Turków. Myślę, że Lens chce odzyskać coś w granicach tego, co zainwestowało - zdradził.

Robert Lewandowski uwielbia Stadion Narodowy, jest na nim królem. Kapitan kadry uczci jubileusz obiektu występem z Estonią?

Nie wyklucza innych kierunków

Wprawdzie reprezentant Polski dobrze czuje się w Turcji. Stał się liderem Antalyaspou, z którym być może powalczy o wywalczenie miejsca premiowanego startem w europejskich pucharach. Na razie klub Polaka zajmuje w lidze ósme miejsce, ale do drużyn z miejsc pucharowych traci tylko pięć punktów. Jednak kadrowicz wysoko zawiesza sobie poprzeczkę. Uważa, że stać go na występy w zespole z najlepszych lig w Europie. - Chciałbym grać w klubie, który bije się o najwyższej cele w swojej lidze - tłumaczył Buksa w Canal+ Sport. - Idealnie byłaby tutaj liga z TOP 5, ale nie wykluczam też innych kierunków. Dla mnie zawsze priorytetem jest gra w dobrze poukładanym klubie, który preferuje ofensywną piłką. Oczywiście Lens do takich należy, co dobitnie pokazał poprzedni sezon. To był naprawdę historyczny sezon w wykonaniu Lens – przypomniał.

Były kadrowicz o obrońcach reprezentacji Polski, nie pozostawił żadnych złudzeń. "Nigdy tego nie będzie miał, nie jest autentyczny"

Nie będzie grał w Lens?

Francuski klub ma prawa do reprezentanta Polski. Czy możliwe jest, aby Buksa po dobrych występach w Turcji znów dostał szansę od władz Lens? - Zespół się zmienił, a trener stawia na inny typ napastnika z przodu – ocenił kadrowicz. - Jakbym miał stawiać, to w przyszłym sezonie nie będę grał w RC Lens – stwierdził wprost Buksa.

Michał Probierz nawiązał do niemieckiego filozofa. Padły słowa o koniu i marchewce

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy reprezantacja wyjdzie z baraży do EURO 2024? Tak Nie