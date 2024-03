i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski

Wprowadzi nas na EURO?

Robert Lewandowski uwielbia Stadion Narodowy, jest na nim królem. Kapitan kadry uczci jubileusz obiektu występem z Estonią?

Reprezentacja Polski rozegra 21 marca mecz z Estonią w półfinale baraży o EURO. To będzie jubileuszowy występ polskiej kadry na Stadionie Narodowym w Warszawie. Robert Lewandowski lubi mecze na tym obiekcie. Czy kapitana poprowadzi Biało-czerwonych do wygranej i awansu do finału barażu?