Jacek Bąk nie ma wątpliwości przed barażem z Estonią. Były kapitan kadry na to zwraca uwagę

Estonia na pewno się nie położy na boisku

Polska zawaliła eliminacje. Mimo że byliśmy faworytem wo bezpośredniego awansu, to w grupie daliśmy się wyprzedzić Albanii i Czechom. Jak będzie w półfinale barażu z Estonią? - To nie będzie łatwy mecz, bo Estonia na pewno się nie położy na boisku - powiedział Jacek Bąk, cytowany przez PAP. - Zrobi wszystko, aby sprawić niespodziankę. Nie można żadnego rywala lekceważyć, choć też nie wolno się bać. Jak będziemy się bać Estonii, to może oddajmy baraże walkowerem i się nie kompromitujmy - zaznaczył.

Wygrana podniesie morale zespołu

Były kapitan podkreśla, że ważne będzie podejście go tego spotkania. Kadrowicze nie powinni w tym momencie myśleć, o kolejnym rywalu. W jego ocenie zarówno Walia, jak i Finlandia, to zespoły, które Biało-czerwoni powinni pokonać. - Zagrajmy dobry mecz, strzelmy kilka goli, "napompujmy się" - tłumaczył Bąk, cytowany przez PAP. - Pokażmy, że drużyna zrobiła postęp. Pewna wygrana podniesie morale zespołu. Niech Wojtek Szczęsny w obu barażowych meczach będzie bezrobotny, a będzie dobrze. Jeżeli natomiast będzie naszym najlepszym zawodnikiem, to będziemy mieć problem - stwierdził były kapitan reprezentacji Polski.

