Na to nastawia się Estonia w barażu z Polską. Selekcjoner rywali wszystko wyjawił, padły słowa o odwadze

Jakub Piotrowski wymiata w Bułgarii, rozgrywa sezon życia. Traktują go tam jak króla, został doceniony podwójnie!

Chcą być odważni w Warszawie

Estonia w eliminacjach zdobyła tylko punkt. Do barażu dostała się dzięki dobrym występom w Lidze Narodów. Jak rywale mają plan na spotkanie w Warszawie? - Chcemy być odważni - powiedział trener Thomas Haeberli podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Wiedzieliśmy od dawna, że zagramy w barażach o Euro 2024. Chcemy walczyć dla Estonii. Zagrać tak, aby potem móc spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Nasze zwycięstwo byłoby ogromnym sukcesem i wielką sensacją. Awans na EURO byłby niesamowitą sprawą. Czy ćwiczymy rzuty karne? Tak, to była praca domowa, którą musieli odrobić nasi piłkarze - przyznał szkoleniowiec.

Muszą dać z siebie wszystko

Selekcjoner docenia polską kadrę, ale nie traci nadziei, ze jego podopieczni wzniosą się na wyżyny swoich umiejętności. - To jest mecz, w którym wszystko się może wydarzyć - tłumaczył trener Haeberli, cytowany przez PAP. - Szukanie słabszych stron w zespole rywala, złożonym z tak dobrych piłkarzy, to nie jest dobry pomysł. Wystarczy spojrzeć na ranking światowy. Każdy mecz przynosi jednak inne możliwości. Musimy dać z siebie wszystko. Musimy próbować stworzyć okazje, aby skorzystać z szans, jeżeli takie się pojawią - dodał trener Estonii.

Adam Buksa błyszczy w Turcji, ale zapowiada, że mierzy wysoko. Decydujące miesiące w sprawie przyszłości kadrowicza

