Grand Prix Szwecji TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać żużel dzisiaj Malilla GP Szwecji STREAM ONLINE LIVE 15.07.2023 Na jakim progamie GP Szwecji w TV dzisiaj

Grand Prix Szwecji już dzisiaj w Malilli. Bartosz Zmarzlik w tym sezonie prezentuje się wybornie i jest na dobrej drodze, aby po raz czwarty sięgnąć po tytuł mistrza świata. Po pięciu rundach zdecydowanie przewodzi stawce, a we wszystkich tegorocznych zmaganiach był w finale. Triumfował w Gorican (Chorwacja), Teterowie (Niemcy) i Gorzowie Wielkopolskim, na PGE Narodowym w Warszawie zajął 3. miejsce, a w Pradze (Czechy) był czwarty.

Bartosz Zmarzlik kosmiczną jazdę zaprezentował przede wszystkim w finale w Gorzowie, gdy na ostatnim łuku w tylko w sobie znany sposób wyprzedził prowadzącego Leona Madsena. Wielu ekspertów zgodnie przyznało, że bieg ten przejdzie do historii żużla. Nie brakowało także porównań do najlepszych występów Tomasza Golloba w karierze. I właśnie dzisiaj Zmarzlik może zrównać się ze swoim idolem w liczbie zwycięstw w zawodach z cyklu Grand Prix. Aktualnie ma 21 wygranych na koncie. Przed nim w klasyfikacji wszech czasów są już tylko Gollob (22) oraz Australijczyk Jason Crump (23).

Bartosz Zmarzlik będzie z pewnością głównym faworytem do triumfu w Malilli. Po pierwsze jest w rewelacyjnej dyspozycji, po drugie to jeden z jego ulubionych torów. Pierwszy linię mety w finale przekraczał tam już trzy razy, w tym w dwóch poprzednich latach. Równie często zwyciężał tylko w Polsce - w Gorzowie i Wrocławiu. Tomasz Gollob w Malilli też radził sobie bardzo dobrze. Wygrał tam dwa razy - w 2009 i 2012 roku. Na tym torze zanotował zresztą ostatni triumf w karierze w cyklu Grand Prix. Trudno zatem znaleźć dla Zmarzlika lepsze miejsce do wyrównania znakomitego wyniku swojego starszego kolegi po fachu...

Grand Prix Szwecji w Malili odbędzie się w sobotę 15 lipca 2023 r. Początek GP Szwecji o godzinie 19. Brak transmisji TV. Transmisja ONLINE z GP Szwecji w Malilli na Eurosport Extra w Playerze.

Klasyfikacja generalna Grand Prix (po 5 z 10 zawodów)

1. Bartosz Zmarzlik - 90 punktów

2. Jack Holder (Australia) 69

3. Fredrik Lindgren (Szwecja) 68

4. Jason Doyle (Australia) 68

5. Leon Madsen (Dania) 60

...11. Maciej Janowski 31

14. Patryk Dudek 28

Najwięcej zwycięstw w zawodach Grand Prix

1. Jason Crump (Australia) 23

2. Tomasz Gollob 22

3. Bartosz Zmarzlik, Greg Hancock (USA) 21

5. Tony Rickardsson (Szwecja) 20