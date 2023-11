Ivana Knoll poszła na całość. Jej ogromne pośladki niemal rozerwały obcisłe spodnie, żar z tych zdjęć aż bije po twarzy

Legendarny piłkarz trafił do szpitala w ciężkim stanie. Dramat zaczął się na oczach jego syna, uratowała go błyskawiczna reakcja

ana Knoll już wcześniej robiła niemałą karierę na Instagramie jako modelka, szukając popularności wśród kibiców różnych sportowych dyscyplin – to właśnie zdjęciami z różnych sportowych wydarzeń próbowała przyciągnąć do siebie kibiców. Rozgłos na cały świat przyniosły jej jednak mistrzostwa świata w Katarze, gdzie mimo dość restrykcyjnych zasad dotyczących ubioru kobiet, Chorwatka nie bała się odsłaniać swoich wdzięków na trybunach. Z pewnością pomogło jej także to, że jej drużyna narodowa, na której mecze udawała się najczęściej, odnosiła spore sukcesy i ostatecznie obroniła brązowy medal zdobyty również cztery lata wcześniej. Knoll korzysta z tego do dzisiaj i chętnie publikuje kolejne gorące zdjęcia oraz filmy.

Miss mundialu wypięła seksowne pośladki. Strój ledwo wytrzymał

Ivana Knoll postawiła na karierę modelki i zdaje się, że to opłacalne. Przy ponad 3 mln obserwujących z pewnością nie narzeka na oferty współpracy z różnymi markami. Aby utrzymać uwagę widzów chętnie publikuje kolejne zdjęcia i wybiera się na różne wydarzenia sportowe – tym razem postanowiła na Formułę 1, która zawitała do Las Vegas.

Ivana Knoll pokazała dwa zdjęcia, na których eksponuje swoją pupę w bardzo obcisłych spodniach, które wydają się ledwo wytrzymywać napięcie. Dzień wcześniej Chorwatka pokazała nawet nagranie z garażu zespołu Aston Martin, gdzie wybrała się w niemniej seksownym stroju, mocno opinającym jej całe ciało.