Jakub Rzeźniczak zażenowany Karolem Nawrockim. Wypalił z grubej rury o wyścigu prezydenckim

Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski - to oni zostali w wyścigu prezydenckim, który dobiegnie końca w niedzielę, 1 czerwca. To wtedy Polacy ruszą do urn i wybiorą nowego prezydenta. Po długiej i wyniszczającej kampanii, w której nie brakuje kontrowersji. Jedną z wielu był moment, gdy w trakcie debaty w TVP, prowadzonej przez Jacka Prusinowskiego z "Super Expressu", kandydat popierany przez PiS wziął na wizji snusa. Wyglądało to bardzo źle i niektórzy sugerowali, że mogą to być środki odurzające. Nawrocki ze swoim sztabem wyjaśnił, że był to woreczek nikotynowy i postanowił poddać się testom narkotykowym, zapraszając do nich kontrkandydata. Trzaskowski nie skorzystał z tej opcji, ale to nie przeszkodziło Nawrockiemu w działaniu.

Karol Nawrocki się przebadał! Mamy wyniki testów na narkotyki

Test narkotykowy Karola Nawrockiego. Jakub Rzeźniczak grzmi

We wtorek, 27 maja, kandydat na prezydenta poddał się w Rzeszowie badaniu na obecność narkotyków. Negatywnymi wynikami pochwalił się publicznie, co wbrew pozorom nie zmniejszyło emocji w kluczowym momencie kampanii. Na nietypową sytuację zareagował m.in. Jakub Rzeźniczak, znany piłkarz i 9-krotny reprezentant Polski.

"Kandydat na prezydenta robi testy na narkotyki i się z tego cieszy… nie wiadomo czy się śmiać czy płakać w jakim kraju żyjemy. W tym wpisie nie chodzi o poparcie kogokolwiek a na pokazaniu absurdu. Testy, Muranski świadek itd. [pisownia oryginalna - red.]" - napisał w mediach społecznościowych niespełna 39-latek.

Po tym wyznaniu Jakuba Rzeźniczaka aż nami wstrząsnęło. Po srogim laniu na FAME MMA wyznał prosto z serca

Rzeźniczak a Jacek Murański w kampanii

W swoim wpisie Rzeźniczak poruszył nie tylko testy narkotykowe Nawrockiego, lecz także głośną sprawę Jacka Murańskiego, który w ostatnich dniach stał się jednym z autorytetów w sprawie przeszłości kandydata popieranego przez PiS. Na jego słowa w Polsacie powołał się nawet premier Donald Tusk, co odbiło się szerokim echem w całym kraju. Renoma Murańskiego w świecie freak-fightów jest, delikatnie mówiąc, nie najlepsza. A przecież Rzeźniczak ma za sobą freakowe występy.

W czerwcu 2024 r. były piłkarz m.in. Legii Warszawa i Karabachu Agdam (z którymi grał w Lidze Mistrzów UEFA) pokonał na gali CLOUT MMA 5 "Szalonego Reportera". Pół roku później przegrał na FAME 23 z Rogerem Sallą, byłym piłkarzem Polonii Warszawa i mężem Karoliny Pisarek. Po tej walce wznowił piłkarską karierę zawieszoną po burzliwym odejściu z Kotwicy Kołobrzeg na początku zeszłego roku. Od kwietnia 2025 gra w Stali Kraśnik.