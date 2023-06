Kickbokserzy gotowi na Igrzyska Europejskie. Ostatnie szlify w COS Zakopane

W turnieju udział weźmie pięcioro reprezentantów Polski: Kinga Szlachcic, Karolina Juja, Oskar Sobański, Jakub Pokusa i Robert Krasoń. - Oczywiście, że myślimy o medalach, bo po to ciężko trenujemy i jedziemy na każdą imprezę. Nie chcę dokładnie mówić o nazwiskach, bo jednak odbędą się kwalifikacje i różnie może się to wszystko potoczyć. Zobaczymy, jak będzie, ale jesteśmy dobrej myśli - mówi Radosław Laskowski, który wspólnie z Wojciechem Kiersteinem prowadzą reprezentację polski w formule full-contact.

Kickboxing po raz pierwszy odbędzie się podczas igrzysk europejskich, ale dyscyplina prawdopodobnie zadebiutuje także podczas igrzysk olimpijskich w Los Angeles. - Dlatego to dla nas krok milowy. Przygotowujemy się zarówno do igrzysk europejskich, ale włączyliśmy do przygotowań również kilku młodych zawodników. Wszystko z myślą o Los Angeles, bo tam również chcemy się zakwalifikować - podkreśla Laskowski.

Zawodnicy do najważniejszej imprezy w Polsce w tym roku przygotowują się już od dłuższego czasu, ale 11 czerwca w Zakopanem zakończyli ostatnie szlify. Biało-czerwoni odbyli zgrupowanie w Centralnym Ośrodku Sportu i, jak podkreśla Laskowski, mieli stworzone idealne warunki do treningu. - Wszystko było na tip-top, od bazy noclegowej, przez salę sportową, a przede wszystkim dziękuję za zorganizowanie i udostępnienie pełnowymiarowych ringów, na których będziemy boksować się w Myślenicach podczas igrzysk europejskich - podkreśla szkoleniowiec. - Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z postawy COS i widać, że od lat ośrodek trzyma najwyższy poziom.

- Dla każdej grupy sportowców staramy się stworzyć idealne warunki do treningów, nieważne czy są to sporty zimowe czy letnie. Dlatego cieszę się, że mogliśmy gościć w naszych progach również reprezentantów Polski w kickboxingu, czyli dyscyplinie, która w Polsce ma sporo sukcesów, ale jednocześnie wychodzi z cienia i niedługo oficjalnie ma być sportem olimpijskim. Zawodnikom życzę powodzenia, tym bardziej, że widziałem trudy ich przygotowań i jestem pewny, że ich ciężka praca przełoży się na wyniki w Myślenicach - mówi Sebastian Danikiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem.

Biało-czerwoni już odliczają dni do początku turnieju, który zaplanowano na 30 czerwca, a zawody potrwają do 2 lipca. - Mamy rozczytanych przeciwników, dobraną taktykę, którą opracowaliśmy w Zakopanem i teraz wystarczy mi tylko zaprosić kibiców na trybuny, bo nie tylko przyda nam się doping, ale naprawdę będzie co oglądać, bo kickboxing to sport bardzo widowiskowy - kończy Laskowski.