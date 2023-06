Kim jest żona Szymona Marciniaka? Sędzia wyznał całą prawdę, na jaw wyszły kulisy jego życia prywatnego

To oni donieśli na Szymona Marciniaka. Co to stowarzyszenie "Nigdy Więcej"? Kto założył stowarzyszenie "Nigdy Więcej"? Czym się zajmuje?

Szymon Marciniak postanowił opowiedzieć o swoim życiu prywatnym. Arbiter międzynarodowy wziął udział w programie "Taki jak ty" na antenie TVP Kobieta i przedstawił szczegóły swojej prywatnej strony, opowiadając o związku z żoną - Magdaleną. Tego o Marciniaku nie wiedziliscie!

Szymon Marciniak szczerze o swoim życiu prywatnym. Na jaw wyszły wszelkie szczegóły

Jak powiedział Marciniak, ze swoją żoną jest od 22 lat. Przez lata małżeństwa para doczekała się dwójki dzieci - syna i córki.

- Tak się ułożyło. Znaliśmy się dość długo, bo byliśmy sąsiadami, ale spotykaliśmy się tak na poważnie pół roku. Wtedy grałem w piłkę, więc dość często podróżowałem. Myślę, że to też jest fajny motyw, żeby się sobie nie znudzić - przyznaje Marciniak.

Jak powiedział sędzia w rozmowie z TVP, to własnie jego żona ma decydujący głos w domu i to ona odpowiada w dużej mierze za to, co dzieje się w ich domostwie.

- Są momenty, gdy Magda ma głos decydujący. Zarządza domem, rodziną, to jest normalne przy moim trybie pracy. Nie może być inaczej. Po drugie, decyduje o rzeczach, które są "mniej ważne". Dla mnie nie znaczenia, jaki będzie kolor ścian, kolor elewacji, który dom, który samochód. Dla mnie to nie jest ważne, dla niej jest, więc niech sobie wybiera, a ja jestem od tego, żeby zapłacić - powiedział Marciniak.