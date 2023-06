Klamka zapadła! Leo Messi podjął decyzję w sprawie przyszłości, jasna deklaracja

Leo Messi w ostatnich miesiącach spełnił jedno ze swoich najskrytszych marzeń. Argentyńczyk wraz z reprezentacją triumfował w mistrzostwach świata w Katarze. Od początku turnieju było wiadomo, że "Albicelestes" byli jednymi z faworytów do zdobycia tego tytułu. W 1/8 finału podopieczni Lionela Scaloniego pokonali Australię 2:1, następnie po rzutach karnych odprawili z kwitkiem Holandię. W półfinale doszło do prawdziwej deklasacji, wówczas ekipa z Messim na czele rozgromiła Chorwację 3:0, po dwukrotnym trafieniu Juliana Alvareza oraz jednym dołożonym przez kapitana. W finale Argentyna podejmowała równie silną Francję, spotkanie było bardzo wyrównane od drugiej połowy, co mogło się jedynie rozstrzygnąć w rzutach karnych, gdzie lepsi okazali się Argentyńczycy.

Messi zabrał głos w sprawie mundialu! Argentyńczyk podjął decyzję w sprawie przyszłości

Kolejny mundial zaplanowany jest na 2026 rok. Mistrzostwa świata odbędą się w trzech krajach, czyli Meksyku, USA oraz Kanadzie. Wszyscy kibice Messiego zastanawiali się, czy zobaczą swojego idola wtedy na murawie. Argentyńczyk w rozmowie z chińskim "Titan" wypowiedział się na temat swojej przyszłości. - Myślę, że mundial w Katarze był moim ostatnim. Zobaczę, jak się sprawy potoczą, ale chyba nie pojadę na kolejny mundial - podsumował przyszły piłkarz Interu Miami. Nic w tym dziwnego, ponieważ za trzy lata Messi będzie miał 38 lat i wtedy może się zdecydować na zakończenie piłkarskiej kariery.