Kolejne polskie złoto w igrzyskach europejskich. Urodzinowy strzał w dziesiątkę Klaudii Breś

Zawody w strzelectwie odbywają się poza Małopolską, we Wrocławiu. Bydgoszczanka Klaudia Breś zajęła drugą pozycje w w kwalifikacjach z wynikiem 579 pkt na 60 strzałów. Lepsza była tylko Greczynka Anna Korakaki, która wynikiem 580 pkt odebrała Kaludii Breś rekord igrzysk (z roku 2019).

W drugiej fazie rywalizacji najlepsza okazała się Francuzka Camille Jedrzejewski – 253,3 pkt (25 strzałów), przed Polką – 252,8 pkt. Te dwie zawodniczki przystąpiły do finałowej rozgrywki, która liczyła 15 strzałów. Za każdy strzał lepszy od rywalki przyznawane były 2 pkt (0 dla gorszej), zaś przy identycznym wyniku – po 1 pkt.

Klaudia Breś w ośmiu rundach była lepsza, w sześciu gorsza od rywalki, a raz padł remis. Wynik ostateczny 17:13 dla Polki.

Nasza mistrzyni ma w dorobku m.in. złoty medal ME 2019 w tym samym pistolecie pneumatycznym oraz srebro ME 2017 w pistolecie sportowym 25 m. Do tego dochodzą dwa medale ME w drużynie, także w pistolecie pneumatycznym.

Jubilatka sprawiła sobie wspaniały prezent na urodziny. A ponieważ jest też szeregową Wojska Polskiego, jej przełożeni mają świetną okazję, by dodać jej belkę na pagonie. Za zasługi.