Konklawe. Ostatnie przyćmił Kamil Stoch. Szczęsny musi to pamiętać

Światowa czołówka enduro i downhillu ponownie w Beskidach. To będzie ściganie na najwyższym poziomie!

Były poseł PiS skazany na karę więzienia. Nazywali go "Berlusconim z Rybnika"

Ivana Knoll już tak nie wygląda! Miss mundialu zmieniła się nie do poznania

Śmierć papieża Franciszka wstrząsnęła całym chrześcijańskim światem. Od Poniedziałku Wielkanocnego (21 kwietnia) Kościół pozostaje bez Ojca Świętego, ale to zmieni się już niedługo. W środę, 7 maja, ruszyło konklawe. Od ostatniego minęło ponad 12 lat - w marcu 2013 r. kardynał Jorge Mario Bergoglio został wybrany na następcę abdykującego Benedykta XVI. Podobnie jak teraz, wybór papieża nie odbył się pierwszego dnia. Ostatnie konklawe zbiegło się w czasie m.in. z końcówką sezonu w skokach narciarskich, a pierwszy dzień bez wyboru kibicom sportu przyćmiło zwycięstwo Kamila Stocha!

Kardynałowie na własny koszt w Rzymie: ile konklawe kosztuje Watykan i skąd pochodzą pieniądze

Konklawe: Ostatnie 12 lat temu przyćmił Kamil Stoch

Konklawe 2013 rozpoczęło się 12 marca - w dniu zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kuopio. Ten konkurs był popisem Kamila Stocha, który kilkanaście dni wcześniej wywalczył mistrzostwo świata w Predazzo. Na skoczni Puijo późniejszy mistrz olimpijski potwierdził świetną formę i z dużą przewagą pokonał rywali. Wszystko to odbywało się równocześnie z konklawe w Watykanie, co po dwunastu latach przypomniał Adam Bucholz ze Skijumping.pl.

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

Stoch wygrał wtedy w Kuopio z przewagą 10,9 punktu nad Daikim Ito, który wyprzedził Severina Freunda, Andersa Bardala i Gregora Schlierenzauera. Decydujące momenty konkursu PŚ zbiegły się w czasie z pierwszą decyzją konklawe, kiedy w Watykanie pojawił się czarny dym.

Nie do wiary, czym zajmuje się wielki rywal Kamila Stocha na emeryturze! Naprawdę

Sebastian Szczęsny komentował triumf Stocha i konklawe

Komentujący te zawody na antenie TVP Sebastian Szczęsny w końcówce drugiej serii komentował też wydarzenia z Watykanu. Czarny dym wydobył się z komina nad Kaplicą Sykstyńską, kiedy swój skok oddawał trzeci po pierwszej serii Bardal. - Może jutro pojawi się biały dym - podsumował komentator i miał rację.

Konklawe podjęło decyzję o nowym papieżu drugiego dnia. Co ciekawe, 13 marca 2013 r. polscy kibice sportów zimowych również mieli powody do radości, ale tym razem za sprawą Justyny Kowalczyk. Legendarna polska biegaczka narciarska wygrała wtedy zawody PŚ w sprincie stylem klasycznym w norweskim Drammen, a w Watykanie wybrano papieża Franciszka. Po dwunastu latach dowiemy się, czy ponownie to drugi dzień konklawe będzie decydujący. W czwartek (8 maja) cały świat wyczekuje dymu nad Kaplicą Sykstyńską.

#ZarchiwumSJ Podczas rozgrywanego 12 marca 2013 r. konkursu Pucharu Świata w Kuopio, @seba_szczesny musiał zmierzyć się z równoległym komentowaniem zawodów na skoczni Puijo oraz... wyników konklawe 😅#skijumpingfamily @Skijumpingpl pic.twitter.com/8NSGBIp7Zf— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) May 7, 2025