Koszmarny wypadek 25-letniego piłkarza. Samochód rozbił się na słupie. Zawodnik zmarł na miejscu

Wielka tragedia w Brazylii. Brazylijski gwiazdor futsalowych rozgrywek X1 Brazil Adriano Bororo zginął w wypadku samochodowym. Miał 25 lat.

The Sun donosi, że do tragedii doszło o godzinie 11.30 czasu lokalnego. Balolo wraz ze swoimi kolegami Raulem Javierem, Cayo, João Paulo i Da Luą udali się do miasta Mossolo w stanie Rio Grande Do Norte w Brazylii. Do wypadku doszło w drodze do Fortalezy.

W mediach pojawił się nawet filmik nakręcony tuż przed wypadkiem. "The Sun" poinformował, że na materiale widać kierowcę samochodu - Paula - pędzącego z prędkością około 120 km/h, który... zaczyna tańczyć za kierownicą. Warto dodać, że na miejscu wypadku obowiązywało ograniczenie prędkości do 60 km/h.

ZOBACZ: Katastrofa Legii na boisku ligowego outsidera. Warszawianie przestraszyli się ZAJĄCA [WIDEO]

Kierowca nie poradził sobie z prowadzeniem samochodu i najprawdopodobniej uderzył w przydrożny słup. Bororo zginął na miejscu, a czterech innych uczestników przewieziono do szpitala.

São Paulo poinformowało, że Paul i Da Rua zostali wypisani ze szpitala. Stan zdrowia Raoula Xaviera i Caillota jest nieznany.