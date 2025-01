Krzysztof Radzikowski szczerze do bólu o relacjach z Dominikiem Abusem po jego odejściu ze Strong Ekipy. Gwiazdor Gogglebox wyłożył kawę na ławę

Radzikowski zapytany o Abusa

Przyjaźń Dominika Abusa i Krzysztofa Radzikowskiego trwa nieprzerwanie od długich lat, a gwiazdorzy programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV przeżyli razem niejedno, od wspólnych występów w telewizji, po własny kanał na platformie "YouTube". Ta ostatnia aktywność zakończyła się w maju ubiegłego roku, kiedy niespodziewanie Abus postanowił odejść z projektu "Strong Ekipa", a pozostali członkowie nie chcieli podać przyczyny takiego stanu rzeczy, odsyłając zainteresowanych do Dominika Abusa.

Temat gwiazdora Gogglebox TTV pojawił się również przy okazji jednego z ostatnich wywiadów Radzikowskiego, który pojawił się na kanale YouTube Michała Cichego. Dziennikarz wprost zapytał, jak obecnie wyglądają relacje przyjaciół i czy odejście Dominika Abusa ze Strong Ekipy cokolwiek zmieniło w ich podejściu do siebie.

Tak wyglądają teraz relacje Radzikowskiego i Abusa

Jak można wywnioskować ze słów Radzikowskiego, za decyzją Abusa mogło stać przytłoczenie sławą i byciem na świeczniku. - Jak ktoś śledzi, to my cały czas nagrywamy Goggleboxa także wiesz, tu się w tym temacie nic nie zmienia. Dominik po prostu postanowił odejść z internetu. Nie wiem, czy to za dużo hejtu spadło po pewnych jakiś tam sytuacjach... Mówię, najlepiej jakbyś pytał o to Dominika no. - wyznał były strongman.

Dominik Abus mieszka w prawdziwym luksusie! Wnętrze jego domu poraża. Gwiazdor Gogglebox TTV ma piękną posiadłość

Abus usunął się w internetowy cień

Po tym, jak Dominik Abus postanowił odejść z projektu "Strong Ekipa", gwiazdor Gogglebox TTV zaczął spędzać zdecydowanie więcej czasu ze swoją rodziną, chociażby wspierając swojego syna Oskara Muszakowskiego w karierze sportowej, m.in. chwaląc się w mediach społecznościowych zdobyciem przez niego złotego medalu na międzynarodowych zawodach International Boxing Tournament "BALTIC BOXING CUP 2024.