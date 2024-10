Dominik Abus mieszka w prawdziwym luksusie! Wnętrze jego domu poraża. Gwiazdor Gogglebox TTV ma piękną posiadłość

Sukces programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV sprawił, że Dominik Abus i Krzysztof Radzikowski błyskawicznie stali się bardzo rozpoznawalni, a ich sposób komentowania tego, co zobaczą w telewizji niezwykle przypadł do gustu znacznej części telewidzów i internautów. Z czasem ich popularność tylko rosła, co pozwoliło im rozpoczynać kolejne projekty w mediach społecznościowych, a co za tym idzie jeszcze bardziej zwiększać swoją popularność i możliwość spieniężenia jej. I bez tego Dominik Abus mógł pochwalić się poukładanym życiem, prowadząc firmę zajmującą się m.in. układaniem kostki brukowej. Zawodowy sukces gwiazdora Gogglebox TTV pozwolił mu także zamieszkać w pięknym domu, który niewiele osób miało okazję widzieć. Okazuje się, że Abus i jego rodzina mieszkają w posiadłości, której wielu mogłoby im pozazdrościć.

Jednym z projektów Dominika Abusa w mediach społecznościowych jest kanał "Abus & Iga", gdzie fani gwiazdor Gogglebox TTV i jego partnerki mogli oglądać ich wspólne przygody. Jeden z materiałów realizowany był w posiadłości Dominika Abusa, a widzowie mogli dokładnie zobaczyć rozmieszczenie kolejnych pomieszczeń oraz to, jak na co dzień żyją influencer i jego ukochana. Cały dom umeblowany jest niezwykle nowocześnie, a na szczególną uwagę zasługuje łazienka, która wygląda jak żywcem wyjęta z katalogu.

Zobaczcie sami, jak mieszka rodzina Dominika Abusa, zaglądając do galerii zdjęć powyżej!

Pomimo olbrzymiej popularności i wielu możliwości (profil Dominika Abusa na Instagramie obserwuje prawie 450 tysięcy osób), gwiazdor Gogglebox TTV nie zdecydował się zmienić swojego miejsca zamieszkania i wciąż żyje on w Głownie, co wielokrotnie potwierdzał w kolejnych materiałach publikowanych chociażby na kanale "Strong Ekipa". Dobrze prosperująca firma Abusa oraz butik jaki otworzyła jego partnerka sprawiają, że para nie czuje obecnie potrzeby przeprowadzki do większego miasta.