Leo Messi powiedział, czy wystąpi jeszcze na mundialu. Jasne stanowisko, niczego nie ukrywał!

Leo Messi będzie jeszcze obecny na mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, które rozgrywane będą w 2026 roku? Mimo że zawodnik PSG jest już bardzo doświadczony, to w trakcie mundialu w Katarze był najlepszym piłkarzy kadry Argentyny i doprowadził "Albicelestes" do tytułu mistrzów świata. Właśnie teraz piłkarz udzielił wypowiedzi na temat swojej przyszłości i jak przekonuje, nie jest pewny, czy będzie w stanie dotrzymać tylu lat kariery.

Leo Messi szczerze o swojej przyszłości. Powiedział o kolejnym mundialu

Na boiskach Stanów Zjednocznych, Kanady i Meksyku Argentyńczycy będą bronić tytułu piłkarskich mistrzów świata. W wywiadzie z rozmowie z argentyńskim dziennikiem "Ole", były napastnik Barcelony przyznał, że do następnych mistrzostw jeszcze długa droga, a jemu może być ciężko dotrzymać kolejnych starć na mundialach.

- Nie mam pojęcia, do następnego mundialu jest jeszcze długa droga. Dopóki mam się dobrze, czuję się sprawny fizycznie i czerpię z tego radość, to zamierzam grać. Teraz nie potrafię jasno odpowiedzieć, dotrwanie do kolejnego turnieju będzie bardzo trudne. Staram się niczego nie przewidywać - powiedział Messi.