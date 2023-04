Lewandowski zszokował Kucharskiego swoimi słowami. Ta historia wyszła na jaw po latach, aż trudno w to uwierzyć

Anna Lewandowska spojrzała na zdjęcie swojej córeczki i nie mogła w to uwierzyć. Aż nas zamurowało, kiedy sobie to uświadomiliśmy

Jeszcze kilka lat temu wspólnie przebijali się na szczyt światowej piłki, teraz toczą prawdopodobnie najgorętszy spór w polskim sporcie. Cezary Kucharski i Robert Lewandowski przez długi czas stanowili duet idealny, o czym świadczył piłkarski rozwój tego drugiego. Wszystko zawaliło się wraz z oskarżeniami o szantaż, jaki miał stosować znany agent. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu, a w lutym tego roku odbyła się pierwsza rozprawa, na której przychylono się do wniosku pełnomocnika "Lewego" i wyłączono jawność - z wyjątkiem rozpraw, na których będą odtwarzane nagrania rozmów będące kluczowym dowodem. Trwający proces rozgrzewa media, a oskarżony Kucharski nie usunął się w cień. Wręcz przeciwnie - ostatnio udzielił mocnego wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym ocenił całą dotychczasową karierę byłego podopiecznego i zdradził kulisy współpracy sprzed lat.

Lewandowski zszokował Kucharskiego swoimi słowami. Historia sprzed lat wyszła na jaw

Jedną z najbardziej szokujących historii jest ta związana z przedłużeniem kontraktu z Bayernem Monachium. Gdy udało się dopiąć wszystkie formalności, Lewandowski miał zaproponować ówczesnemu menedżerowi spotkanie we własnym domu. Kucharski myślał, że będą świętować, ale stało się zupełnie inaczej. Napastnik miał spytać go "po co mu teraz agent". - Policzyłem do dziesięciu, żeby uspokoić nerwy - stwierdził były piłkarz. Po chwili zdradził więcej szczegółów.

- Poznaliśmy się, gdy zarabiał dwa i pół tys. zł miesięcznie, a to pytanie padło po ośmiu latach naszej współpracy, kiedy poświęciłem mu pewnie więcej czasu niż swoim dzieciom. Za nami były transfery do Lecha, BVB czy Bayernu, gdzie zaczął zarabiać 250 tys. zł dziennie! A on nie widział zależności i mojego wpływu na to - wyjaśnił wyraźnie sfrustrowany Kucharski. Miał zachować jednak spokój.

- Odpowiedziałem też pytaniem: Czego oczekujesz od agenta? Odpowiedział: "Jak potrzebuję papieru toaletowego w domu, to chcę, żeby agent to organizował". Dosłownie tak powiedział. A ja mówię: "To ja nie będę takim agentem. Musisz znaleźć sobie kogoś innego. To nie jest rola agenta, żeby ci papier toaletowy organizował do domu". To było moje emocjonalne rozstanie z Lewandowskim - zdradził po latach. W cytowanej rozmowie z Łukaszem Olkowiczem padło wiele smaczków, m.in. ostre słowa o niedawnych przeprosinach kapitana reprezentacji Polski po aferze premiowej.

