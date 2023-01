Lionel Messi może ponownie stanąć naprzeciwko Cristiano Ronaldo! Mistrz świata może otrzymać kuszącą propozycję, wielkie pieniądze

Mistrzostwa świata w Katarze przeszły do historii. W emocjonującym meczu finałowym Argentyna okazała się lepsza od Francji po serii rzutów karnych. Głównymi bohaterami tego wydarzenia byli Lionel Messi oraz Kylian Mbappe, ostatecznie to 35-latek mógł się cieszyć z triumfu po tylu latach oczekiwania. Drugi z legendarnych piłkarzy - Cristiano Ronaldo nie może pochwalić się w żaden sposób porównać swojego występu na mundialu do wyczynu kapitana "Albicelestes". Portugalczyk oprócz tego w trakcie turnieju rozwiązał kontrakt z Manchesterem United, wszystko przez rozmowę z Piersem Morganem, wówczas 37-latek wypowiedział się na temat sytuacji na Old Trafford, przy czym nie wypowiadał się na przykład pozytywnie na temat aktualnego trenera "Czerwonych Diabłów" - Erika Ten Haga.

Lionel Messi może podzielić los Cristiano Ronaldo! Zdaniem mediów, mistrz świata może trafić do klubu z Arabii Saudyjskiej

Zdaniem "Mundo Deportivo", Saudyjczycy nie mają zamiaru poprzestać na sprowadzeniu Cristiano Ronaldo, ponadto mówi się o ściągnięciu Lionela Messiego. Argentyńczykiem zainteresowany jest klub Al-Hilal, warto dodać, że jest to największy rywal aktualnego klubu Portugalczyka Al-Nassr. - Arabia Saudyjska jest zdeterminowana. Chce Messiego w swojej lidze. Oferta przyjdzie. Piłka znajdzie się wtedy po stronie Argentyńczyka - można przeczytać. Argentyńczyk miałby otrzymać aż 300 milionów euro za sezon, jest to o 100 milionów euro więcej niż ma inkasować Ronaldo.

O całym zamieszaniu w sprawie przenosin Messiego wypowiedział się znany kierowca rajdowy - Nasser Al-Attiyah. - Messiemu trudno będzie wrócić do Barcelony. PSG ma bardzo silną pozycję, dobry bilans i bardzo jasny plan. Z tego, co teraz widzę, to samo oferuje Al-Nassr, który pozyskał Cristiano Ronaldo za szaloną kwotę. Jestem pewien, że Messi, za kilka miesięcy zmieni klub i też przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Zobaczysz. Mogę ci powiedzieć nawet, do jakiej drużyny: jestem pewien, że trafi do Al-Hilal - wypowiedział się dla "Mundo Deportivo", katarski rajdowiec.

