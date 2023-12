Maciej Kurzajewski wreszcie pokazał kolejnego członka rodziny. Fani rozpływają się nad tym zdjęciem

Maciej Kurzajewski to postać z pewnością nietuzinkowa. Wielokrotnie w swojej karierze udowadniał, że jest człowiekiem wielu talentów. Przede wszystkim znany jest jako dziennikarz i komentator sportowy. Od wielu lat umila swoim głosem transmisje z najważniejszych imprez m.in. w skokach narciarskich czy kolarstwie. To jednak nie wszystko. Kurzajewski ceniony jest za umiejętności prezenterskie. Od jakiegoś czasu prowadzi na głównych antenach TVP telewizję śniadaniową czy cieszące się sporą popularnością quizy. Choć uznawany jest za gwiazdę, to z jego kolejnych internetowych wpisów wyłania się obraz człowieka, któremu woda sodowa nie uderzyła do głowy. Być może dlatego fani tak komplementują jego zdjęcia na Instagramie.

Kurzajewski pokazał członka rodziny

Początek grudnia okazał się magiczny pod względem pogody w naszym kraju. Spadł tak oczekiwany, szczególnie przez młodą część społeczeństwa, śnieg. Biały puch sprawił, że niektóre zdjęcia w terenie zyskały dodatkowej magii. Fakt ten postanowił wykorzystać Maciej Kurzajewski. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie członka rodziny, na które wielu fanów czekało bardzo długo. Uroczy psiak o imieniu "Bono" najwyraźniej świetnie czuł się na śniegu, co zostało docenione przez obserwujących konto jego opiekuna.

Fani zachwyceni zdjęciem Kurzajewskiego

Na pozytywne komentarze nie trzeba było długo czekać. Wystarczy przytoczyć kilka z nich, by przekonać się, że fotka przypadła do gustu internautom. "Jest cudowny. Miłej reszty dnia", "Największe szczęście o poranku", "Miłej niedzieli Panie Maćku i dużo zdrówka" - czytamy w odpowiedziach użytkowników Instagrama pod zdjęciem, które sam autor podpisał następująco: "Szczęście o poranku... Życzymy dobrej niedzieli!".